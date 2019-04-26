Блог Пономарева: чи можна казати "салфетка" і "чемодан"

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Олена Виноградова пише: завжди вважала, що слова чемодан, салфетки, скидки - це страшні росіянізми, і виправляла всіх. А нещодавно зазирнула в онлайн-версію "Тлумачного словника української мови", і виявилося, що він їх подає як синоніми відповідно до валізи, серветки, знижки і безоплатно. Чи правильний цей словник?

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Запитання професору надсилайте на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk

Не можу запевнити, що той словник бездоганний, проте згадані слова - справді синоніми.

Але я раджу віддавати перевагу словам валіза перед чемодан, безоплатно/безкоштовно перед безплатно, знижка перед скидка і особливо серветка перед салфетка.

Юлія Кубик цікавиться, як правильно скорочувати слова година, місяць, гривня. Писати їх із крапкою чи без у ділових паперах? Як щодо скорочення грн/міс?

Коли йдеться про міри ваги, довжини та деякі инші слова (секунда, хвилина, година), крапки після скорочень не ставимо.

Наведені читачкою слова скорочуються так: година - год, гривня - грн (без крапок). А грн/міс. - із крапкою.

Читач Олександр запитує, чи можна вживати в українській мові слово опитувальник, маючи на увазі анкети з запитаннями, що їх заповнюють респонденти. Словники містять лише запитальник. Тоді як в офіційній мові широко вживають та навіть наполягають на вживанні слова опитувальник.

Тут більше пасує запитальник, бо в анкеті потрібно відповідати на запитання. А опитувальник доречніший тоді, коли проводять якесь опитування.

Олена Буша хоче з'ясувати, як правильно писати туристичні потоки, туристичні компанії чи туристські потоки, туристські компанії.

Туристський - це прикметник від турист, а туристичний - від туризм. Отже, туристська група, але туристичне бюро; туристські потоки, але туристичні компанії.

Роксолана Мельник просить порадити кращі відповідники для словосполук заключне слово, заключна кава. Очевидно, що слово прикінцевий, як у випадку з прикінцевими положеннями, не є вдалим, пише читачка.

Замість заключне слово можна казати підсумкове слово, заключна кава - підсумкова кава.

Чи пишуться окремо слова гендерно чутливий, гендерно орієнтований, також запитує читачка.

Так, пишемо окремо.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'яивитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.