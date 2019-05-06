Блог Пономарева: Січеславська чи Січославська область?

Копирайт изображения Art Nostalgy / Wikimedia Image caption Дніпро зараз є центром Дніпропетровської області. Її пропонують перейменувати в Дніпровську чи Січеславську. Чи, може, Січославську, запитують у професора Пономарева.

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читач Стас просить прояснити, як правильно: Січеславська чи Січославська область?

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Запитання професору надсилайте на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk

Оскільки місто певний час мало назву Січеслав, то й область має бути Січеславська.

Ірина Леонова пише: "Все життя вважала, що слово валюта не має множини, - так зазначали в словниках. Але зараз пишуть валюти, валют".

Слово валюта в своєму основному значенні "грошова одиниця країни" справді не має множини (як сіль), але, коли йдеться про різні види, типи, сорти використовуємо так звану термінологічну множину: золоті, срібні, паперові валюти (порівняємо - солі сірчаної кислоти).

Оксана Рутв'ян цікавиться, як правильно: з міста Кривий Ріг чи з міста Кривого Рогу?

Правильно - з міста Кривого Рогу. Але в офіційних документах, особливо коли йдеться про маловідому назву, пишемо знахідний відмінок. Наприклад, на річці Хатанга.

Має низку запитань Олексій Дейкун.

Як утворити фемінітив від слова ватажок?

Не від усіх іменників чоловічого роду можна утворити жіночі відповідники. Поки що жіночого відповідника до ватажок у словниках немає.

Можна запропонувати ватАжка.

Чи є нормативним називати мешканців Ізмаїла ізмаїльчани?

Замість неоковирного ізмаїльчани, потрібно казати ізмаїльці.

Як передати скрипниківкою назву китайського метрополісу Guangzhou? Зараз усталена назва Гуанчжоу, чи це нормативно?

Певне, потрібно з цим погодитися.

Як правильно казати - окислення чи окиснення?

Окислення.

Дмитро Приймак пише: "У книзі "Культура слова" Ви зазначаєте про обов'язкове чергування о, е з і у відкритому й закритому складі в прізвищах. Згідно з цим правилом, Пантелеймон Куліш - Пантелеймона Кулеша. Саме такі форми подає Ю. К. Редько. Чи можна вважати варіянт Пантелеймона Кулеша за поширену помилку?»

З кожного правила бувають винятки. Прізвище відомого письменника, публіциста, критика, історика, фольклориста Пантелеймона Куліша увійшло у вжиток саме в такій формі. Міняти Куліша на Кулеша тепер немає сенсу.

Читачка Альона запитує, як відмінювати прізвище Киріяк і чому.

Прізвище Киріяк відмінюємо так: Киріяк, Киріяка, Киріякові, бачу Киріяка, Киріяком і т.д. Прізвище належить до другої відміни іменників твердої групи.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'яивитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.