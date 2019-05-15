Блог Пономарева: як українською "мнительный"

Копирайт изображения Leemage / Getty Image caption Як би ви описали цю картину Гюстава Курбе (1843-1845) українською?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Іван Голойда не може знайти український відповідник до російського слова мнительный.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Запитання професору надсилайте на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk

Російське мнительный українською мовою помисливий. Наприклад, "Після недавньої чуми, яка скосила понад чотири п'ятих усієї людности міста, цар став обережний і помисливий" (Олександр Ільченко).

Катерина Коркач-Валієва хоче знати, чи є скалькованими слова необхідно та дійсно.

Замість цих слів потрібно вживати конче потрібно та справді.

Ольга Жирнова запитує, чи можна вважати слова цільнозерновий і цілозерновий синонімами?

Так, це морфологічні синоніми (як у синьому/синім небі, співає і співа).

Має низку запитань Олексій Дейкун.

Як можна утворити фемінітив від слова психіятр? Чи можна вжити психіятриня?

В усному мовленні дуже активно творять слова на зразок філологиня, біологиня (як майстриня, кравчиня). У цей ряд уписується й психіятриня. Можливо, такі утворення й прищепляться згодом.

Чи нормативним є казати плакати від безнадійності?

Крім плакати від безнадійности, можна ще казати плакати з безнадії.

Як правильно називати жителів Гонконгу? Гонконгжці чи гонконгзці?

Писати потрібно гонконжці, а вимовляти гонконзці.

Як сказати українською мовою: разбавить выступление, самоокупаемость.

Разбавить выступление - розвести виступ.

Самоокупность - самооплатність.

Запитання від Дмитра Приймака щодо прізвищ.

У словнику Ю. К. Редька більшість прізвищ у множині має наголос на останньому складі, що можна обґрунтувати через акцентуаційне розрізнення двоїни та множини. Шевченки́, Соломахи́, Майбороди́ (але два брати Шевче́нки тощо). Чи можна стверджувати, що саме така норма є чинна досі?

За всієї поваги до Ю. К. Редька, автора багатьох праць з ономастики, тепер ця норма вже не чинна, оскільки двоїна, на жаль, давно вийшла з ужитку. Кажемо: Шевче́нки, Солома́хи, Ма́йбороди і два брати Шевче́нки.

Чи будуть наголошуватися на останньому складі иноземні прізвища: Шекспі́р - Шекспіри́?

В иноземних прізвищах не переносимо наголос на останній склад: Шекспі́р - Шекспі́ри.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'яивитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.