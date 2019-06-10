Блог Пономарева: як українською - Стетхем, Стейтем чи Стетем?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Має низку запитань Олексій Дейкун.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Запитання професору надсилайте на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk

Як правильно транслітерувати прізвище та ім'я актора Jason Statham? Численні перекладачі подають як Стетхем, Стейтем і Стетем. А яка ваша думка?

На мою думку, треба казати Джейсон Стейтем.

Зараз часто використовують англіцизм валідатор івалідувати. Чи є до цих слів українські відповідники?

Українських відповідників ще не придумали, але оскільки ці слова пов'язані з англійським validate, то можна сказати підтверджувач і підтверджувати.

Який прийменник використовувати у вислові звернутися по коментар чи за коментарем?

Краще звернутися по коментар.

Як сказати українською мовою: ветровка и трепетное ожидание?

Ветровка - вітрівка;

трепетное ожидание - тремтливе (полохливе) чекання.

Копирайт изображения Josh Peacey / Unsplash Image caption "Мамо, я в вітрівці й шапці"

Як утворити прикметник від слова квочка?

Квоччин.

Киянка Галина запитує, чи треба ставити кому перед як у такому реченні: там були люди такі, як ти.

Треба.

Читачка Юлія хоче знати, як правильно: чоловік, дружина та їх діти чи чоловік, дружина та їхні діти.

Правильно - чоловік, дружина та їхні діти. Слово їхні тут означення, а їх - додаток. Відмінність можна зрозуміти з такого прикладу: ми приїхали до родичів, а їх не було вдома, були тільки їхні діти.

Запитання від Дмитра Приймака.Як визначати форму кличного відмінка для прізвищ на -к? Чи діє тут правило щодо суфіксів для відповідних загальних назв: Гнатюк, Сіряк, Кравчук, Козак?

У таких прізвищах у кличному відмінку наголос переносимо з закінчення на суфікс: Гнатюк - ГнатюкА, але ГнатЮку (кличний відмінок), Сіряк - СірякА, але СірЯку. У прізвищі Козак, з огляду на апелятив козак, козаче, кажемо Сергій КозАк, Сергія КозакА, але Сергію КозАче.

Надія Кукурудза просить пояснити значення слова диксична граматика. Йдеться про програму театральної школи Миколи Вороного, де є такий предмет як українська диксична граматика. Так само й у посібнику Дмитра Ревуцького "Живе слово".

Думаю, що це пов'язано з латинським дієсловом dico, dixi (говорити, казати). Тобто диксична граматика - це, мабуть, граматика сценічного мовлення.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.