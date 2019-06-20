Блог Пономарева: чому "на Піренеях", але "в Криму"?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

В'ячеслав Григор'єв із "Українського історичного журналу" пише: "Чому всюди читаємо та чуємо в Криму? Адже це територія-півострів, а не держава. Отже, мало б бути на Криму.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Аналогічно - на Піренеях, на Апенінах, на Камчатці, тощо. Причому, ще досі в особистому усному мовленні усупереч здоровому глуздові можна почути на Україні".

Теоретично має бути, звичайно, на Криму, як на инших півостровах чи островах. У Криму пишемо й кажемо за традицією, як виняток. Але поза всяким сумнівом - тільки в Україні.

Анонімний читач запитує, як краще казати: йдеться чи мова йде.

Краще йдеться (після голосного, а на початку речення і після приголосного - ідеться). Рідше вживана форма - мова йде.

Руслан Коцюба цікавиться, як перекладають словосполуку карьерная лестница. Чи правильно кар'єрна скала?

Правильно. Можна ще кар'єрна градація.

Читач без прізвища хоче знати, чи варто розмежовувати значення слів ладити, ладнати, лагодити. Чи всі три слова повністю взаємозамінні?

Ці слова значеннєво близькі, але між ними є семантичні відмінності.

Лагодити - виправляти пошкодження, робити придатним для користування, усувати непорозуміння, припиняти сварки, готувати. Таке саме значення має й дієслово ладнати. Наприклад: «Лагодь, сину сани, відвези ялинку» (Михайло Коцюбинський), «Погоничі ладнали на віслючках вантаж» (Олесь Досвітній).

Ладити й ладнати мають спільне значення «жити в мирі». «Завжди він умів із людьми ладити» (Юрій Бедзик), «Він із братом ладнає» («Словник» Бориса Грінченка).

Крім того, ладити - це доводити до стану готовності. «Не корилась Україна, / Повстанські ладила війська / На клич Тараса й Северина» (Максим Рильський).

Лікарка, що назвала себе Стара Бандерівка, пише: «Коли непритомна людина лежить на спині, її язик западає, перериваючи вхід у дихальні шляхи,це западіння чи западання язика?».

І так, і так.

Коли йдеться про конкретний стан, кажемо западіння (у пацієнта сталося западіння язика), а коли в загальному значенні - западання (буває западання язика).

Запитання від Олексія Дейкуна. Як сказати українською мовою лечебные грязи?

Лікувальні грязі.

А як передати не представляется возможным?

Не видається можливим.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.