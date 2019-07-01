Блог Пономарева: як українською "інфлюенсер"

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читачка Анна Муд повідомляє: "В одному перекладі натрапила на слово інфлюенсер (англійське - influencer). Як краще: перекласти його українською мовою чи залишити без перекладу?"

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Для правильного перекладу потрібно знати контекст. Можливо, це впливочинник, або неологізм впливовець. А вводити в мову ще один англізм не варто.

Лікарка, що назвала себе Стара Бандерівка, пише: "Знаю, що українською мовою потрібно казати не втратив свідомість, а знепритомнів. Водночас у медицині свідомість - це об'єктивний показник, що характеризує роботу центральної нервової системи. Його можна оцінити та виміряти різними способами. То чи не буде правильним казати без свідомости або втратив свідомість?"

Притомний означає "такий, що свідомо сприймає дійсність, має здоровий глузд". З огляду на це, знепритомніти, втратити свідомість є цілком підхожими висловами для такого стану.

Проте словники фіксують ще й такі синоніми: зомліти, умліти. Рідше вживаний вислів - утратити свідомість.

Олексій Бухало запитує: чи можна слово сенс використовувати в множині - сенси?

Можна.

Запитання від Олексія Дейкуна: як правильно називати мешканців міста та району? Наприклад, у місті Ніжині живуть ніжинці, а якщо ми говоримо про Ніжинський район, то там теж живуть ніжинці? Як правильно називати та розрізняти жителів Ніжина та Ніжинського району?

Їх потрібно називати мешканці Ніжинського району. А ніжинці залишити для мешканців міста. Ми ж киянами звемо тільки мешканців Києва, а не цілої Київської области.

Чому українською мовою правильно писати пріоритет? Чи це, бува, не зросійщене слово? Завжди чомусь хочеться сказати приорітет або приоритет.

Літера р входить у дев'ятку літер, після яких в иншомовних словах пишемо и, а не і, але перед наступним голосним скрізь пишемо і: історичний, але історія, фізика, але фізіологія.

Через те й пріоритет, а не приоритет.

Читачка Катерина цікавиться: як правильно відмінювати прізвище чоловіка Воробей? На її думку, його потрібно відмінювати за зразком Кочубей: Кочубея - Воробея.

Думаю, що з цим можна погодитися. Порівняймо: українське прізвище Гулей - Гулея, особове ім'я Тимотей - Тимотея.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.