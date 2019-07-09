Блог Пономарева: як сказати українською "мне обидно"

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Іллю Риндича цікавить переклад слів мне обидно в такому уривку тексту: мне обидно, что ты не хочешь со мной разговаривать.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Українською мовою - мені прикро, що ти не хочеш зі мною розмовляти.

Запитання від читача Тимофія. Згідно з "Російсько-українським словником технічної термінології" 1928 року, російська електрична кнопка українською мовою буде ґудзик. Чи правильно кажуть натискати кнопку? Чи можна вживати в такому значенні ґудзик?

На жаль, слово ґудзик у цьому значенні застаріло. Тож доведеться і далі казати: натискати кнопку.

Петро Катеринич хоче знати, як відтворити українською мовою вислів удерживать ногу на весу (йдеться про тренування в спортивному залі).

Українською мовою - тримати ногу у висячому положенні.

Читачка Наталія цікавиться, як наголошувати назву міста Суми. Місцеві мешканці наголошують на другому складі СумИ.

Це справді так. Але в усіх лексикографічних працях лише СУми.

Вадикові Веселовському хочу зауважити, що я не Пономарьов, а Пономарів. Читач радить мені звернути увагу на пуристичний сайт slovotvir.org.ua, де люди шукають відповідники до запозичених слів.

Сайт справді вартий уваги.

Щодо слова глинець у розумінні алюміній, то воно, як і багато инших українських термінів, було заборонене під час боротьби з "українським буржуазним націоналізмом на мовному фронті". Я не заперечував би проти його повернення до української термінології.

Запитання від Олексія Дейкуна. На сайті BBC Україна в статті про Кам'янець-Подільський була згадка про давньоримську зброю пілум. Як слід казати:пілум чи пилум?

У запозичених словах після дев'ятьох літер д, ж, з, р, с, т, ц, ч, ш пишемо и. П не входить до цієї дев'ятки, тому маємо писати пілум.

Читач Олександр пише, що в російській мові існує вислів сегодня на сутках. Який український аналог можна використати в цьому випадку?

Це вислів жаргонний, який не має точного відповідника в українській мові, тому його можна перекласти літературною мовою: сьогодні відбуваю п'ятнадцятидобове покарання.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.