Блог Пономарева: чи треба українкам ображатися на слово дівка

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Олексій Дейкун просить розтлумачити конотацію слова дівка в сучасній українській мові. Питання виникло тому, що багато жінок уважають це слово образливим і принизливим.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Слово дівка в українській мові нейтральне. Те саме, що й дівчина - тобто неодружена особа жіночої статі.

А негативного забарвлення йому надають ті, хто спілкується російською мовою, в якій девка має негативну конотацію.

Як сказати українською мовою: осматриваться, усыпляющий дротик?

Осматриваться - оглядатися, озиратися, роздивлятися.

Усыпляющий дротик - присипляльний або заколисливий дротик.

Анастасія Бачук хоче знати, як правильно перекласти з російської мови словосполучення операция на работающем сердце.

Це треба перекласти операція на незупиненому серці.

Читача Віталія цікавить, як правильно: ємкість чи ємність у значенні російського емкость, бак.

Українською мовою - ємність.

Запитання від читача Тимофія: чи є якась різниця між словами прах і порох, якщо мова йде не про пил.

Якщо йдеться не про пил, то порох - це сипка маса решток чогось зітлілого, переносно - щось не варте уваги; ті самі значення має й прах. А ще прах - це тіло померлої людини.

Чи є менш тавтологічна форма прохання в транспортних засобах зупиніться на зупинці, будь ласка?

Аби уникнути тавтології, можна сказати: зупиніться, будь ласка на… (далі назвати зупинку, скажімо, на "Виставковому Центрі").

Анонімний читач чи читачка пише про проникнення в українську мову иншомовних, насамперед російських, слів. Наскільки це можна вважати істотним? У сучасній літературі, зокрема в поезії, часто зустрічаємо такі слова, як достойний, судьба, плін (тобто полон), іюнь, лампа. Це окремі похибки поетів, чи закономірний процес зближення мов?

Лампа - запозичення з грецької мови, яке в сучасній українській мові вживане без будь-яких застережень.

Достойний - рідше вживаний синонім до гідний. Судьба - ще рідший синонім до слова доля.

Слів плін та іюнь у сучасній українській мові немає. Є полон і червень. Використання їх є порушенням лексичних норм.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.