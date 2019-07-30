Блог Пономарева: вегетаріанець чи вегетарієць?

Олександр Пономарів доктор філологічних наук, професор
  • 30 липня 2019
Вегетаріанський чи вегетарійський обід? Копирайт изображения Anna Pelzer / Unsplash
Image caption Вегетаріанський чи вегетарійський обід?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Запитання від читача Тимофія. Одна співачка в пісні "Тримай" співає: "І крила так важко розправити пташці". Чи не мала б вона вимовляти птасьці?

Саме птасьці й потрібно вимовляти. За нормами української ортоепії шиплячий звук перед наступним свистячим уподібнюється свистячому. Отже птасьці.

Руслана хоче знати, як правильно казати: вегетаріанець чи вегетарієць? І, відповідно, вегетаріанський чи вегетарійський?

Теоретично, основними мали б бути форми вегетарієць - вегетарійський, бо зводяться до латинського vegetarius - рослинний (як венецієць - венеційський).

Але в словниках поки що є тільки вегетаріанець - вегетаріанський. Форму без иншомовного наростка -ан варто починати пропагувати.

Юрій Харченко цікавиться, як правильно називати фізичне явище Faraday rotation - обертання Фарадея чи фарадеєвське обертання?

З погляду українського словотвору, потрібно вживати: фарадєве або фарадеївське обертання. А ще - обертання Фарадея.

Читачку Дарію цікавить, як правильно - бальзам / крем для губів чи для губ?

Іменники губа й легеня в родовому відмінку множини мають подвійні форми: губ і губів, легень і легенів.

Мені більше до вподоби варіянти губів і легенів.

Чи можна після слова відсоток не застосовувати слово від, наприклад 50 відсотків посадового окладу? Чи правильно 50 відсотків від посадового окладу?

Є випадки, коли уникнути слова від не можна. То ліпше скрізь застосовувати прийменник від.

Віктор Крупський із міста Кропивницького повідомляє: я завжди вважав, що слово вірменин не має варіянта вірмен у називному відмінку однини, поки не дізнався з 11-томного "Словника української мови", що, виявляється, ніякого вірменина немає, і в називному відмінку однини - вірмен.

Відсутність слова вірменин у цьому словнику - непорозуміння. В инших лексикографічних працях є і вірменин і, на жаль, вірмен. Проте основним потрібно вважати вірменин.

У відмінюванні й словозміні суфікс -ин випадає: вірменин, вірменка. У множині - вірмени, родовий відмінок - вірмен.

Порівняймо: татарин - татарка, у множині татари, родовий відмінок - татар.

Читачка Тетяна хоче знати, як правильно: відкрити холодильник чи відчинити холодильник?

Холодильник потрібно відчиняти.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.

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