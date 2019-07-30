Блог Пономарева: вегетаріанець чи вегетарієць?

Копирайт изображения Anna Pelzer / Unsplash Image caption Вегетаріанський чи вегетарійський обід?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Запитання від читача Тимофія. Одна співачка в пісні "Тримай" співає: "І крила так важко розправити пташці". Чи не мала б вона вимовляти птасьці?

Саме птасьці й потрібно вимовляти. За нормами української ортоепії шиплячий звук перед наступним свистячим уподібнюється свистячому. Отже птасьці.

Руслана хоче знати, як правильно казати: вегетаріанець чи вегетарієць? І, відповідно, вегетаріанський чи вегетарійський?

Теоретично, основними мали б бути форми вегетарієць - вегетарійський, бо зводяться до латинського vegetarius - рослинний (як венецієць - венеційський).

Але в словниках поки що є тільки вегетаріанець - вегетаріанський. Форму без иншомовного наростка -ан варто починати пропагувати.

Юрій Харченко цікавиться, як правильно називати фізичне явище Faraday rotation - обертання Фарадея чи фарадеєвське обертання?

З погляду українського словотвору, потрібно вживати: фарадєве або фарадеївське обертання. А ще - обертання Фарадея.

Читачку Дарію цікавить, як правильно - бальзам / крем для губів чи для губ?

Іменники губа й легеня в родовому відмінку множини мають подвійні форми: губ і губів, легень і легенів.

Мені більше до вподоби варіянти губів і легенів.

Чи можна після слова відсоток не застосовувати слово від, наприклад 50 відсотків посадового окладу? Чи правильно 50 відсотків від посадового окладу?

Є випадки, коли уникнути слова від не можна. То ліпше скрізь застосовувати прийменник від.

Віктор Крупський із міста Кропивницького повідомляє: я завжди вважав, що слово вірменин не має варіянта вірмен у називному відмінку однини, поки не дізнався з 11-томного "Словника української мови", що, виявляється, ніякого вірменина немає, і в називному відмінку однини - вірмен.

Відсутність слова вірменин у цьому словнику - непорозуміння. В инших лексикографічних працях є і вірменин і, на жаль, вірмен. Проте основним потрібно вважати вірменин.

У відмінюванні й словозміні суфікс -ин випадає: вірменин, вірменка. У множині - вірмени, родовий відмінок - вірмен.

Порівняймо: татарин - татарка, у множині татари, родовий відмінок - татар.

Читачка Тетяна хоче знати, як правильно: відкрити холодильник чи відчинити холодильник?

Холодильник потрібно відчиняти.

----

Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.