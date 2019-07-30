Блог Пономарева: вегетаріанець чи вегетарієць?
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Запитання від читача Тимофія. Одна співачка в пісні "Тримай" співає: "І крила так важко розправити пташці". Чи не мала б вона вимовляти птасьці?
Саме птасьці й потрібно вимовляти. За нормами української ортоепії шиплячий звук перед наступним свистячим уподібнюється свистячому. Отже птасьці.
Руслана хоче знати, як правильно казати: вегетаріанець чи вегетарієць? І, відповідно, вегетаріанський чи вегетарійський?
Теоретично, основними мали б бути форми вегетарієць - вегетарійський, бо зводяться до латинського vegetarius - рослинний (як венецієць - венеційський).
Але в словниках поки що є тільки вегетаріанець - вегетаріанський. Форму без иншомовного наростка -ан варто починати пропагувати.
Юрій Харченко цікавиться, як правильно називати фізичне явище Faraday rotation - обертання Фарадея чи фарадеєвське обертання?
З погляду українського словотвору, потрібно вживати: фарадєве або фарадеївське обертання. А ще - обертання Фарадея.
Читачку Дарію цікавить, як правильно - бальзам / крем для губів чи для губ?
Іменники губа й легеня в родовому відмінку множини мають подвійні форми: губ і губів, легень і легенів.
Мені більше до вподоби варіянти губів і легенів.
Чи можна після слова відсоток не застосовувати слово від, наприклад 50 відсотків посадового окладу? Чи правильно 50 відсотків від посадового окладу?
Є випадки, коли уникнути слова від не можна. То ліпше скрізь застосовувати прийменник від.
Віктор Крупський із міста Кропивницького повідомляє: я завжди вважав, що слово вірменин не має варіянта вірмен у називному відмінку однини, поки не дізнався з 11-томного "Словника української мови", що, виявляється, ніякого вірменина немає, і в називному відмінку однини - вірмен.
Відсутність слова вірменин у цьому словнику - непорозуміння. В инших лексикографічних працях є і вірменин і, на жаль, вірмен. Проте основним потрібно вважати вірменин.
У відмінюванні й словозміні суфікс -ин випадає: вірменин, вірменка. У множині - вірмени, родовий відмінок - вірмен.
Порівняймо: татарин - татарка, у множині татари, родовий відмінок - татар.
Читачка Тетяна хоче знати, як правильно: відкрити холодильник чи відчинити холодильник?
Холодильник потрібно відчиняти.
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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.
Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.