Блог Пономарева: що не так зі словом "ніт"

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Запитання від редакції. З легкої руки журналіста Майкла Щура в соцмережах стало популярним слово ніт замість ні - так висловилася чернігівська кондукторка в одному телесюжеті. Водночас це слово фіксує академічний "Словник української мови". Чи не могли б Ви розповісти про цю форму більше?

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

"Словник української мови" справді фіксує ніт як присудкове слово та як заперечну частку, але подає їх із позначкою "застаріле". Тож у сучасній мові їх можна вживати хіба що як засіб створення гумористичного забарвлення. Літературний відповідник - ні.

Читач Дмитро Шолька пише: живу в Сполучених Штатах Америки майже 16 років, але намагаюся зберегти рідну мову чистою. Шукаю український еквівалент російським словам, созидающий, созидание.

Созидать - творити, будувати, споруджувати.

Созидатель - творець, будівник, будівничий.

Созидание - творення, споруджування, будування.

Созидающий - творчий. .

Читач Геннадій запитує, як краще - вітрильні перегони чи вітрильницькі перегони? Слова вітрильницькі в словниках не знайшов.

Слово вітрильницькі є в "Українському орфографічному словнику" (Київ, 2009, ст. 145). Але оскільки перегони відбувають під вітрилами, то потрібно казати вітрильні перегони.

Як правильно називати людину, що бере участь у змаганнях: змагун чи учасник змагань?

Змагальник.

Як правильно - на борту судна / літака чи на облавку судна / літака? Як видається, облавок - це, власне, борт судна, як частина його корпусу.

Потрібно казати на борту судна.

Аліна пише: останнім часом часто чую від наших політиків і телеведучих фразу менше з тим як відповідник до російського тем не менее. Чи існує така фраза в українській літературній мові?

Існує.

Читачка Наталя Міщук каже: я все життя вживала слово паспорти з наголосом на останньому складі. Тепер телеведучі ставлять наголос на першому складі. Як правильно?

Єдиний правильний варіант - паспортИ.

Віктор Крупський цікавиться моєю думкою стосовно неологізму жителі громад - так називають людей, що мешкають у населених пунктах, які в процесі децентралізації зведено в об'єднані територіяльні громади. За цією логікою, жителями громад маємо називати людей, які проживають в містах і селах, адже громади є скрізь. Проте ми й далі киян називаємо киянами чи мешканцями Києва, а не жителями київської громади.

На мою думку, казати житель громади некоректно, адже громада - не територія, не населений пункт, а спільнота людей. Цілком погоджуюся з паном Крупським.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.