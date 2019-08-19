Блог Пономарева: як українською "издержки производства"

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Юля Калиста просить відповісти на запитання, чи правильно її директор пише в резолюції фразу до виконання всім причетним.

Директор має рацію. Слово причетний означає той, що має безпосередній стосунок до чогось чи до когось.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Ганна Мамонова цікавиться, як правильно називати людей, що створюють комп'ютерні шрифти. Словник дає шрифтовик, шрифтист, однак українська спільнота дизайнерів шрифтів називає себе шрифтарями.

Можна використовувати і шрифтовик, і шрифтар, а практика покаже, якому з цих морфологічних синонімів буде віддано перевагу.

Василь Зима запитує, чи правильні форми імен в українській мові Наталія, Лідія, Євгеній та инші. Може, краще Наталя, Ліда, Євген?

Наталія і Наталя — обидві форми офіційні.

Ліда — зменшене від Лідія, як Маня чи Маруся від Марія.

Євген — правильна українська форма, а Євгеній з'явилося під впливом російської мови. Порівняймо: Євген Гребінка, Євген Чикаленко, Євген Плужник.

Ірина Кондратюк запитує, як буде українською мовою издержки производства.

Українською мовою — витрати на виробництво, або, залежно від контексту, втрати на виробництві.

Читач Олександр запитує: якщо російською мовою наложенный платеж — післяплата, то як перекласти з російської послеоплата? Наприклад, послеоплата — оплата после получения лота покупателем.

Післяплата — це оплата після одержання кореспонденції чи ще чогось (російське наложенный платеж). Російське послеоплата схоже на дещо видозмінене запозичення з української мови, тож обидва російські слова відтворюємо одним українським післяплата.

Копирайт изображения Ricardo Frantz / Unsplash Image caption Чи можна сказати - найпрекрасніший птах?

Ніна Уколова пише: хотілося б знати Вашу думку щодо граматичної форми найпрекрасніший. Адже існують прикметники, які не утворюють ступенів порівняння, зокрема з префіксом пре- (предобрий, прегарний), а також префіксами й суфіксами здрібнілости, згрубілости, що виражають певну міру ознаки (пречудовий, синюватий, тихесенький, величезний). Але при цьому в словнику є слово найпрекрасніший, дивується читачка.

На відміну від прегарний (від гарний), пречудовий (від чудовий), прекрасний на сучасному етапі розвитку мови вже не сприймається як утворене за допомогою префікса пре- від гарний (красний, красивий, вродливий). Тому його й подано у формі найвищого ступеня.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.