Вибачте мене чи вибачте мені? Блог Пономарева

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Яна Чурай хоче знати, як правильно:вибачте мені, вибачте мене, вибачте нас чи вибачте нам?

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Українською мовою потрібно казати вибачте мені, вибачте нам.

А як краще:болить мене чи болить мені?

Правильно - болить мені, болить у мене. Наприклад, болить мені голова, серце; болить у мене голова, серце. Болить мене — діялектний вислів.

Сергій Воронов просить дати переклад слів целеполагание і раскладка (клавіятура планшета, комп'ютера).

Українською мовою целеполагание — цілевизначення, раскладка — розкладка.

Людмила Фламманн запитує, як правильно казати: засоби миття та чищення чи засоби для миття та чищення?

Правильно засоби для миття та чищення.

Запитання від Оксани Таран. Чи є семантична відмінність між лексемами пліснява, плісень і цвіль?

"Словник української мови" в 11 томах подає їх із ремаркою "те саме". Значеннєвої відмінности немає.

Пліснява, плісень, пліснявка — морфологічні синоніми, а цвіль — лексичний синонім до названих слів.

Як сполучається слово раз із числівником півтора? У деяких джерелах читаємо у півтора раза, у 2,8 раза і так далі. Инші словники рекомендують розмежовувати часовий відтінок (одного разу, кожного разу) і кількісний (у 1,5 раза).

Однак "Словник української мови" в 11 томах і словник В. Бусела в усіх випадках дають закінчення -у: раз - разу.

Іменник раз у всіх словниках подано з закінченням -у. Але оскільки іменники чоловічого роду з вимірювальною семантикою в родовому відмінку однини мають закінчення -а (3,5 метра, 2,5 літра), то в таких випадках іменник раз варто вживати з -а: 1,5 раза, 3,8 раза тощо.

Форма разу залишається за часовим значенням цього іменника: минулого разу, того разу (див. К. Городенська. Українське слово у вимірах сьогодення. — К., 2014. — С. 103-104).

Читачка Катерина хоче знати, як правильно писати українською мовою російське прізвище Куликов: Куліков чи Куликов.

Правильно Куликов, бо походить від назви птаха Кулик.

Український правопис рекомендує між свистячими й шиплячими звуками та між групами приголосних уживати прийменник із. І наводить приклад: разом із сходом сонця. Водночас варіянт зі рекомендовано вживати перед сполученням приголосних на початку слова, і вжито приклад війнув зі сходу. То як правильно - із сходом чи зі сходом?

Правильні варіянти: зі сходом сонця і вітер війнув зі сходу.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.