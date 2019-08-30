Блог Пономарева: навіщо було змінювати правопис

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів. Цього разу низка з них стосується нового правопису.

Киянин Терентій Баран пише: мені вкрай важлива Ваша думка про нову редакцію "Українського правопису". Із чим Ви погоджуєтеся, а з чим ні?

На жаль, у новій редакції "Українського правопису" не досягнуто всього, що я хотів, але те, чого досягнуто, я підтримую, бо ці зміни хоч частково повертають нашому правописові його національне обличчя.

Наприклад:

написання числівника пів окремо в усіх випадках (пів години, пів Києва, пів яблука), тобто за одним правилом замість трьох;

написання проєкт (як об'єкт, суб'єкт) замість помилкового проект);

кличний відмінок від Ігор - Ігорю! замість невмотивованого Ігоре! й под.

(Про інші новації можна почитати в цьому блозі: Новий правопис - десять новацій. Блог Пономарева. - Ред.)

Олександр Одважний пише: нещодавно ознайомився зі змінами до правопису української мови. Чи можна було б дізнатися, які саме підстави слугували для змін?

Підстави такі: у 1933 році комуністичний режим заборонив український правопис і замінив його зросійщеним. На жаль, не все пощастило повернути, але те, що повернули, варто підтримувати.

Мар'яна Щепанська запитує, як я ставлюся до такої зміни в українському правописі, як написання слів із иншомовним компонентом разом, на кшталт пресконференція, експрезидент, пресслужба тощо. Чи обґрунтовано це?

Ставлюся позитивно, бо це обґрунтовано тим, щоб уникнути різнонаписання - то разом, то через дефіс.

Світлана Філіп пише, що прізвище її та всіх її родичів завжди писалося з однією літерою п. Тепер у мене в паспорті, пише читачка, хочуть писати з двома п. "Мої батьки вже померли, і якщо мені змінять прізвище, то мої батьки - вже не мої. Цікавить Ваша думка щодо мого прізвища", - звертається пані Філіп.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

На мою думку, для написання з двома п немає підстав. Прізвище й далі має залишатися з однією - Філіп.

Одесит Артем Волков цікавиться, чи правильно в деяких виданнях пишуть Лідерсівський бульвар, Мукачівський провулок, а не Лідерсовський, Мукачевський.

Правильно, бо в закритих складах за фонетичним законом української мови о, е переходять в і, тому Лідерсівський бульвар, Мукачівський провулок.

Читачка Світлана запитує, чи правомірно вживають журналісти телеканалу ZIK форму в суді призначили запобіжного заходу? Це ж орудний відмінок, а не родовий?

Це не орудний відмінок, шановна читачко, а знахідний. Тут потрібно писати й казати призначили запобіжний захід, але не призначили запобіжного заходу.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.