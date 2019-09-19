Блог Пономарева: як правильно - наллю чи налию?

Копирайт изображения Szabo Viktor / Unsplash Image caption "Я налию собі, я налию тобі вина, а хочеш - із медом?" - співає Святослав Вакарчук. Але чи правильно?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів. Цього разу низка з них стосується нового правопису.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Людмила Райчук хоче знати, чи правильно при відмінюванні дієслова лити використовувати варіянти лию, налию, як часто трапляється в ЗМІ. У словниках зазначено ллю, наллю.

Літературні форми від лити - ллю, ллєш, ллємо, ллєте, ллють, наллють. Лию, налию — діялектизми.

Який правильний переклад терміна частота встречаемости? У статтях трапляються варіянти частота зустрічальності, частота трапляння, частота появи. Якому з них віддати перевагу?

Із трьох варіянтів щодо частоти, думаю, найбільше підходить частота появи.

Читачка Ірина просить підказати, як правильно перекласти лекарственная непереносимость — непереносимість чи непереносність.

Українською мовою непереносність.

Олег Луцан пише: я ознайомився з новими правилами українського правопису. Із багатьма погоджуюся з радістю, проте є зауваження щодо зміни в слові священик, яке тепер маємо писати з двома н. Чи консультувалися щодо цих змін із самими священиками? Я як церковнослужитель можу запевнити, що нове правило не відповідає етимології цього слова, пише читач. Адже слово священик походить не від слова священний, а від слова висвячений, як ставленик від поставлений. Тому якщо у Вас є чіткі пояснення цих змін, прошу висловити їх. Якщо ні, то скасуйте, будь ласка, це правило.

Шановний пане Луцане, щодо слова священик я цілком згодний з Вами. Логічного пояснення цієї зміни я не бачу, але скасувати правило, на жаль, не можу, бо його приймала більшість правописної комісії, а я належав до меншости.

Валентина Коркач запитує, як відтворити українською мовою ныне здравствующий.

Нині живий.

Запитання від курсанта Станіслава. Як правильно казати: поширення ядерної або іншої зброї чи все-таки розповсюдження? Знайшов значення цих слів, але хочу дізнатися, як правильно, пише читач.

Дієслова поширювати і розповсюджувати, як і більшість синонімів, мають значеннєві відмінності.

Основним словом для понять збільшувати сферу впливу, робити приступним, відомим для багатьох, є поширювати: поширювати знання, діяльність , досвід, — отже, поширювати ядерну зброю. А розповсюджувати стосується конкретних речей: розповсюджувати книжки, квитки, листівки, запрошення.

Нові закони замінили назву вищий навчальний заклад на заклад вищої освіти. Скажіть, будь ласка, як правильно вживати таку назву стосовно колишніх ВВНЗ - військових вищих навчальних закладів, пише також Станіслав. Заклад військової вищої освіти, заклад вищої військової освіти чи, може, військовий заклад вищої освіти? І яка тоді утвориться абревіятура? Мені здається, пише читач, що останній варіянт найкращий.

Я згоден із Вами, пане курсанте. Абревіятура від військовий заклад вищої освіти буде ВЗВО.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.