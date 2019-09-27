Блог Пономарева: файли в додатку чи у вкладенні?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Тетяна Одинець цікавиться, як правильно написати: файли у вкладенні чи файли в додатку.

Українською мовою із запропонованих варіянтів файли в додатку ліпший, ніж файли у вкладенні.

Читачку Ірину бентежить уживання прислівників доки, поки з часткою не чи без неї. Скажімо, як правильно: натискайте кнопку, доки на екрані не з'явиться або з'явиться повідомлення?

Можливі обидва варіянти, але логічнішим є доки на екрані з'явиться повідомлення.

Читачка Анастасія хоче знати відмінність між словами сильний і міцний. Міцний запах чи сильний запах, міцний вітер чи сильний вітер?

Ці слова мають спільне й відмінне в значенні.

Спільне: дужий, стійкий, непохитний.

Відмінне: міцний- який важко піддається руйнуванню (міцний мур), глибокий (міцний сон), насичений (міцна кава), різкий (різкий запах), дотепний (дотепне слівце); сильний - який має велику фізичну силу ("Захар Беркут був іще сильний і кремезний" — Іван Франко), рішучий, наполегливий, впливовий, обґрунтований (сильний аргумент).

Отже, міцний запах, але сильний вітер.

Читач Іван цікавиться, чи можна казати куплю квартиру на правому березі Києва, він усе життя прожив на лівому березі Києва, адже Київ — не річка і не має берегів.

Читач має рацію. Потрібно казати: куплю квартиру в Києві на правому(чи лівому) березі Дніпра.

Читачка Тетяна цікавиться, як правильно писати українською мовою російське прізвище Неизвестная.

Правильно Неізвєстна.

Читач Тимофій пише: дозвольте подякувати за Вашу працю в затвердженні нової редакції українського правопису. І хоч я поділяю Вашу думку, що змін внесено замало, та все ж таки це ще один крок на шляху до Проєкту 1999 року.

Маю запитання щодо написання літери и на початку слів. У новій редакції мова йде лише про слова ирій, Ирод, ич та икати, а також низки слів иншомовного походження. Додатково зазначається: на початку слова звичайно пишемо і відповідно до вимови. Отже, моє запитання стосується слів, що починаються на і, яке стоїть перед літерами н та р. Чи правильно нині писати через и, як-от инший, инколи, индик?

На жаль, більшість членів робочої групи Правописної комісії була налаштована на збереження "здобутків" радянського правопису 1933 року, тому з початковим и лишилися тільки ирій, Ирод (як варіянти до ірій, Ірод) та ич. Але за Проєктом 1999 року, прихильником якого я є, пропоновано писати й вимовляти инший, инколи, индик, иржа тощо.

Також дозвольте уточнити написання и в кінці іменників третьої відміни - Руси, области, крови. Це дозволяється тільки в художніх текстах?

Закінчення и в родовому відмінку іменників третьої відміни дозволено писати лише в художніх текстах, що суперечить українській фонетико-морфологічній системі й здоровому глуздові.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.