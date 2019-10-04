Блог Пономарева: чи справді українська бідніша за російську

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Сергій Кренців запитує, чи потрібно відмінювати японське слово ніндзя.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Це слово потрібно відмінювати як іменник першої відміни: ніндзя, ніндзі, ніндзю і так далі (порівняйте - земля, землі, землю).

М. Хара цікавиться фемінітивом від слова доцент.

Українською мовою - доцентка.

Олексій Дейкун пише: нещодавно Інститут мовознавства імени О. Потебні опублікував пропонований список фемінітивів, що позначають фах: жінка-математик, жінка-географ, жінка-хімік, що, на мою думку, є штучним і нежиттєздатним. Чи можна утворити прийнятні фемінітиви вищеназваних слів?

Поки що таких відповідників жіночого роду немає, і я наразі не можу щось конкретне запропонувати.

Олександр Мельник повідомляє: я працюю над перекладом текстів із російської мови українською і стикаюся з тим, що українською мовою не можна знайти достатню кількість питомих відповідників, а деякі слова здаються кальками чи росіянізмами. Виходить, що українська мова не така вже й багата синонімічно?

Українцям, що претендують на звання перекладача, потрібно насамперед думати й розмовляти українською мовою, глибоко знати її, тоді не доведеться пристосовувати нашу мову до всіх примх російської та робити хибні висновки.

Щодо синонімічного багатства, українська мова часто перевершує російську. Наприклад: у них тільки горизонт, і застаріле окоём, а в нас — горизонт, обрій і ще понад 10 синонімів. У них лише общество, а в нас суспільство, товариство, громада. У них лише яблоко от яблони недалеко падает, а в нас яке коріння, таке й насіння; яка хата, такий тин, який батько — такий син; які мама й татко, таке й дитятко; яка пшениця, така й паляниця і т. д. Щодо однослівних та кількаслівних утворень: у нас безліч, а в них бесчисленное множество, у нас залізниця, а в них железная дорога.

Тепер щодо деяких конкретних прикладів, які наводить пан Мельник. Зокрема він пише: в російській є перемены, изменения, а в українській лише зміни.

Перемены та изменения — це не синоніми, а дублети. Синоніми відрізняються відтінками значень або емоційно - експресивним забарвленням, дублети нічим не відрізняються, тому один з них зайвий. Через те українською мовою є тільки зміни.

У російській єприличный і пристойный, а українською, думає читач, лише пристойний.

Ні, українською мовою пристойний, порядний, належний, доречний.

Російські сочетаться, объединяться, українське — лише поєднуватися.

Українські поєднуватися, сполучатися.

Російське представить кого-то кому-то, а українською як?

А українською — рекомендувати, знайомити.

Російське подходящий, соответствующий, а українською лише відповідний, пише читач.

Не лише. Українською відповідний, підхожий, слушний.

Російське превосходно, чудесно, українською — лише чудово.

Не лише. Чудово, пречудово, прегарно, прекрасно.

Російською подразумевать, українською лише мати на увазі.

Не лише. Мати на увазі, мати на думці, мати на оці, припускати.

І так далі.

Джерело цих відомостей - "Російсько-український словник" перекладний, або "Українсько-російський та російсько-український фразеологічний словник".

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.