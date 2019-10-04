Блог Пономарева: чи справді українська бідніша за російську

Олександр Пономарів доктор філологічних наук, професор
  • 4 жовтня 2019
Літера Ї Копирайт изображения Wikimedia

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Сергій Кренців запитує, чи потрібно відмінювати японське слово ніндзя.

Це слово потрібно відмінювати як іменник першої відміни: ніндзя, ніндзі, ніндзю і так далі (порівняйте - земля, землі, землю).

М. Хара цікавиться фемінітивом від слова доцент.

Українською мовою - доцентка.

Олексій Дейкун пише: нещодавно Інститут мовознавства імени О. Потебні опублікував пропонований список фемінітивів, що позначають фах: жінка-математик, жінка-географ, жінка-хімік, що, на мою думку, є штучним і нежиттєздатним. Чи можна утворити прийнятні фемінітиви вищеназваних слів?

Поки що таких відповідників жіночого роду немає, і я наразі не можу щось конкретне запропонувати.

Олександр Мельник повідомляє: я працюю над перекладом текстів із російської мови українською і стикаюся з тим, що українською мовою не можна знайти достатню кількість питомих відповідників, а деякі слова здаються кальками чи росіянізмами. Виходить, що українська мова не така вже й багата синонімічно?

Українцям, що претендують на звання перекладача, потрібно насамперед думати й розмовляти українською мовою, глибоко знати її, тоді не доведеться пристосовувати нашу мову до всіх примх російської та робити хибні висновки.

Щодо синонімічного багатства, українська мова часто перевершує російську. Наприклад: у них тільки горизонт, і застаріле окоём, а в нас — горизонт, обрій і ще понад 10 синонімів. У них лише общество, а в нас суспільство, товариство, громада. У них лише яблоко от яблони недалеко падает, а в нас яке коріння, таке й насіння; яка хата, такий тин, який батько — такий син; які мама й татко, таке й дитятко; яка пшениця, така й паляниця і т. д. Щодо однослівних та кількаслівних утворень: у нас безліч, а в них бесчисленное множество, у нас залізниця, а в них железная дорога.

Тепер щодо деяких конкретних прикладів, які наводить пан Мельник. Зокрема він пише: в російській є перемены, изменения, а в українській лише зміни.

Перемены та изменения — це не синоніми, а дублети. Синоніми відрізняються відтінками значень або емоційно - експресивним забарвленням, дублети нічим не відрізняються, тому один з них зайвий. Через те українською мовою є тільки зміни.

У російській єприличный і пристойный, а українською, думає читач, лише пристойний.

Ні, українською мовою пристойний, порядний, належний, доречний.

Російські сочетаться, объединяться, українське — лише поєднуватися.

Українські поєднуватися, сполучатися.

Російське представить кого-то кому-то, а українською як?

А українською — рекомендувати, знайомити.

Російське подходящий, соответствующий, а українською лише відповідний, пише читач.

Не лише. Українською відповідний, підхожий, слушний.

Російське превосходно, чудесно, українською — лише чудово.

Не лише. Чудово, пречудово, прегарно, прекрасно.

Російською подразумевать, українською лише мати на увазі.

Не лише. Мати на увазі, мати на думці, мати на оці, припускати.

І так далі.

Джерело цих відомостей - "Російсько-український словник" перекладний, або "Українсько-російський та російсько-український фразеологічний словник".

----

Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.

Також на цю тему

Новини на цю ж тему