Блог Пономарева: чи коректно казати "Зробимо їх разом"

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читачка Ірина пише: під час передвиборчої кампанії на білбордах одного з кандидатів я помітила заклики "Зробимо їх разом","Зробимо їх ще раз". Мене насторожило слово зробимо, використане в цьому значенні. Чи доречним є його вживання?

Використання в такому значенні недоречне. Ліпше казати усиплемо їм перцю.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Читачка Аделаїда пише: чи українське слово змазка від змазувати? І що думає пан професор щодо словамастило від мастити, змащувати?

Поза всяким сумнівом, це слово українське, а наявність слова змазка досить сумнівна в українській мові. Принаймні його не фіксує "Український орфографічний словник" (К., 2009).

Слово мастило вживане не лише в значенні мастильна речовина, а й дорівнює слову мазь. Наприклад: "Був час, коли вона витрачала чималі кошти на різні мастила проти ластовиння" (Ірина Вільде).

В'ячеслав Григор'єв із редакції "Українського історичного журналу" цікавиться, як передавати українською мовою німецькі топоніми на -see та -ee.

За традицією відтворюємо їх так: Ванзеє, Ебензеє, Планзеє, Траунзеє. Прізвище Speer відтворюємо як Шпеєр.

Інженера-проєктувальника з Києва Олега Купрієнка цікавить переклад російського технічного терміна слаботочный.

Оскільки маємо словосполуки слабка напруга, слабкий струм, то й прикметник має бути слабкострумовий.

Галина Глушкова хоче знати, як перекласти такі терміни з робіт Геґеля: долженствование, рассудочный.

Якщо йдеться про німецького філософа Георга Геґеля, то він писав німецькою мовою, з якої потрібно перекладати його праці.

А відповідниками наведених російських слів є українські: долженствование — повинність, рассудочный — розумовий, абстрактний, раціоналістичний.

Вікторія Проскурня цікавиться, як писати соціально(-)інфраструктурний.

Писати потрібно через дефіс - соціально-інфраструктурний (порівняймо: соціально-педагогічний, соціально-політичний тощо).

Мешканка села Романківці з Чернівецької области Тамара пише: Романківецьку середню школу закінчували мої 10 рідних братів і сестер, а потім почали писати Романковецька. Чи правильно це? Чернівці - наш обласний центр, але область не Черновецька, а Чернівецька.

Думаю, прикметник має бути, як і раніше, Романківецький.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.