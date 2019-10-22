Блог Пономарева: як українською "wireless"?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Володимир Соколов хоче знати, який із варіянтів безпровідний, бездротовий, безпроводовий є найбільш прийнятним при перекладі англійського wireless.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Найбільш прийнятний варіянт - бездротОвий.

Читач Юрій запитує, як перекласти з російської мови обратимое устройство.

ОборОтний пристрій.

Віталій Мироненко цікавиться, яким словосполученням описати, наприклад, кільця, бруси чи колоди — спортивні снаряди? Чи знаряддя?

Правильно - спортивні знаряддя.

А як відмінювати назву футбольної команди "Арсенал" та програми "Ключовий момент"?

Арсенал (склад зброї; запас чогось) у родовому відмінку має закінчення -у; "Арсенал"як назва футбольної команди закінчується на -а.

Слово момент у всіх значеннях у родовому відмінку має закінчення -у.

Michael Kachmar цікавиться відмінюванням прізвища Малець.

Його відмінюємо так: Малець, Мальця, Мальцеві й так далі. Порівняймо: Горобець - Горобця, Стрілець - Стрільця.

Олена Ляхович запитує, яке правило регулює утворення таких іменників, як Львівщина, Тернопільщина. Чи застосовуване це правило до міст районного значення, наприклад Стрийщина?

Для стиснення мовлення замість двослівної назви (прикметник + слово область) уживаємо однослівні варіянти Київщина, Львівщина, Одещина, Харківщина, Донеччина тощо. Але деякі області мають однослівні назви без компонента -щина: Волинь, Запоріжжя, Тернопілля.

Щодо міст районного значення, то ліпше казати Ізмаїльський, Обухівський, Стрийський район.

Запитання читача Тимофія про слово мозок. У множині ми кажемо та відмінюємо мізки, мізків, проте в однині вживаємо з о, а не з і - мозку, мозкові. Чи не правильно буде відмінювати мозок в однині як мізку, мізкові?

Слово мозок у множині ми справді відмінюємо мізки, мізків, мізками й так далі, а в однині мозок, мозку тощо. Може, правильніше було б мозок, мізку (як боєць, бійця, гонець, гінця).

За фонетичним законом так потрібно було б робити, але від цього закону є відступи. Наприклад, при відмінюванні слова конець непрямі відмінки вплинули на називний, і тепер ми кажемо кінець, кінця, а в слові мозок називний відмінок уплинув на решту, тому кажемо мозок, мозку, мозкові і т.д.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.