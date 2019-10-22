Блог Пономарева: як українською "wireless"?
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Володимир Соколов хоче знати, який із варіянтів безпровідний, бездротовий, безпроводовий є найбільш прийнятним при перекладі англійського wireless.
Найбільш прийнятний варіянт - бездротОвий.
Читач Юрій запитує, як перекласти з російської мови обратимое устройство.
ОборОтний пристрій.
Віталій Мироненко цікавиться, яким словосполученням описати, наприклад, кільця, бруси чи колоди — спортивні снаряди? Чи знаряддя?
Правильно - спортивні знаряддя.
А як відмінювати назву футбольної команди "Арсенал" та програми "Ключовий момент"?
Арсенал (склад зброї; запас чогось) у родовому відмінку має закінчення -у; "Арсенал"як назва футбольної команди закінчується на -а.
Слово момент у всіх значеннях у родовому відмінку має закінчення -у.
Michael Kachmar цікавиться відмінюванням прізвища Малець.
Його відмінюємо так: Малець, Мальця, Мальцеві й так далі. Порівняймо: Горобець - Горобця, Стрілець - Стрільця.
Олена Ляхович запитує, яке правило регулює утворення таких іменників, як Львівщина, Тернопільщина. Чи застосовуване це правило до міст районного значення, наприклад Стрийщина?
Для стиснення мовлення замість двослівної назви (прикметник + слово область) уживаємо однослівні варіянти Київщина, Львівщина, Одещина, Харківщина, Донеччина тощо. Але деякі області мають однослівні назви без компонента -щина: Волинь, Запоріжжя, Тернопілля.
Щодо міст районного значення, то ліпше казати Ізмаїльський, Обухівський, Стрийський район.
Запитання читача Тимофія про слово мозок. У множині ми кажемо та відмінюємо мізки, мізків, проте в однині вживаємо з о, а не з і - мозку, мозкові. Чи не правильно буде відмінювати мозок в однині як мізку, мізкові?
Слово мозок у множині ми справді відмінюємо мізки, мізків, мізками й так далі, а в однині мозок, мозку тощо. Може, правильніше було б мозок, мізку (як боєць, бійця, гонець, гінця).
За фонетичним законом так потрібно було б робити, але від цього закону є відступи. Наприклад, при відмінюванні слова конець непрямі відмінки вплинули на називний, і тепер ми кажемо кінець, кінця, а в слові мозок називний відмінок уплинув на решту, тому кажемо мозок, мозку, мозкові і т.д.
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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.
Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.