Блог Пономарева: як називати жінку-науковця

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Харитон Залізай просить порадити, як називати жінку-науковця. Чи є від цього слова фемінітив?

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

У пресі останнім часом почали використовувати слово науковиця. Воно не суперечить морфологічним канонам української мови.

Катерина Банкова запитує, як правильно наголошувати назву міста Рені. Місцеві кажуть Ренí.

Як місцеві мешканці, так і словники наголошують на другому складі: Ренí.

Олену цікавить, який із варіянтів назви закладу буде українською мовою правильним: студія танцю, студія танців чи танцювальна студія?

Теоретично правильні всі, але найкраще - студія танцю, тут однина має узагальнене значення множини (як театр опери та балету, хоч там ставлять багато опер і балетів).

Але потрібно казати маю таке, а не наступне запитання.

Читачка Дарія просить пояснити, яке слово описує ведення програми, дискусії, ток-шоу — модерування чи модерація? Чи ці слова мають різні значення?

Ці слова мають спільне значення "дія, що означає модерувати" (як ілюстрування й ілюстрація), але модерування більше відтворює процес (наприклад: модерування програми доручили відомому артистові), а модерація — завершену дію: модерацію виконано вдало.

Запитання від читача Тимофія про слова багатий і гарячий. Українська діяспора часто вживає ці слова з о, пише читач: богатий, горячий. На його думку, таке написання й вимова мають більший сенс через етимологію цих слів. Чому ж узвичаїлися слова багатий і гарячий, чи не варто було б удіяти щось з цього приводу?

Нічого тут міняти не потрібно. З огляду на фонетичні зміни в розвитку української мови, перед складом із постійно наголошеним -а- замість етимологічного -о- пишемо й вимовляємо -а-: багатий, гарячий, калач і под. Серед діяспорян спочатку було більше носіїв тих говірок, де такий перехід не відбувся, але на сучасному етапі вимова на кшталт богатий, горячий є діялектною. Літературні форми - багатий, гарячий, калач.

Георгій Архипович не погоджується з латинською передачею ім'я Георгій як Heorhii.

Це ім'я вживане в багатьох мовах з пристосуванням до їхніх фонетико-морфологічних систем. Ім'я українця латиницею потрібно писати Heorhii з двох міркувань: по-перше, літеру г в транслітерації ми відтворюємо латинською h, а ґ латинською g; а по-друге, це ім'я грецького походження, а в греків цей звук подібний до нашого г, а не до g.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.