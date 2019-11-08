Блог Пономарева: як українською "бегущий"

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читачка Христина хоче знати, як правильно сказати українською мовою бегущий.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Якщо це не термін, то можна сказати той (та), що біжить, а в термінологічному значенні - рухомий. Наприклад, бегущая строка - рухомий рядок.

Анонімний (чомусь) читач хоче знати, як краще: навик чи навичка?

Краще казати навичка.

Як правильно: торговий представник чи торговельний представник?

Словники подають ці слова як морфологічні синоніми, але вони вживані в різних сполуках: торговельна мережа, торговельний капітал, але торговий представник, скорочено — торгпред.

Як сказати українською мовою молочка і допек - зі сленгу торгових представників?

Щодо молочки, можна так і казати - молочка. Ідеться про молочну крамницю або молочні продукти. А що таке допек — я просив би читача уточнити значення цього слова.

Вадима цікавить переклад слова постановка стосовно вокалу, співу.

Словники подають постановка голосу, але оскільки для української мови не характерні іменники на -овка, я рекомендував би поставлення голосу.

Читач Андрій із Маріуполя запитує, як правильно перекласти українською мовою словосполуку начальник экспедиторского отдела.

Переклад - начальник експедиторського відділу. Отдел экспедирования - це відділ експедіювання.

Слово експедиція походить від латинського expeditio - упорядкування; відрядження, де немає жодного суфікса -ир-.

Ольга Ольховська хоче знати, як правильно депутати проголосували: одноголосно чи одностайно?

У частині своїх значень ці слова синонімічні, але вживані в різних словосполуках.

Депутати підтримали ухвалу одноголосно, але - депутати висловили одностайну думку.

Крім того, одностайний має ще такі значення: злагоджений ("Кімната здригнулась від одностайного реготу" — Олесь Досвітній); одноманітний ("Ліс починає втрачати свою одностайну зелень" — Ірина Вільде).

З розлогого запитання від Оксани Губренко можна зрозуміти, що її цікавить дієприкметник, пов'язаний зі словом аудит.

Те, що слова аудит немає в першому томі 11-томного "Словника української мови" — не дивно, бо в 1971 році, коли вийшов цей том, слово це не було широковживаним.

Дієприкметники утворюють не від іменників, а від дієслів. Має бути дієслово аудіювати (аудитувати), тож дієприкметник може бути аудійований (аудитований).

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.