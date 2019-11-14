Блог Пономарева: як українською McDonalds

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Анонімний читач запитує: українською правильно "Віндовз" і "Макдоналдз" чи "Віндовс" і "Макдональдс".

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Ліпше казати "Віндовз", "Макдоналдз", бо в англійській, як і в українській мові, дзвінкі приголосні в кінці слова не оглушуються.

Ірина Підлісна запитує, як правильно: нарід чи народ?

У сучасній літературній мові основна форма народ, варіянт нарід застарілий.

Христина хоче знати, як правильно казати: висока / низька ціна чи дешева / дорога ціна?

Ціна буває висока або низька, а крам — дорогий або дешевий.

Читач (чи читачка), який підписався (підписалася) Dri, пише: за нормами нового правопису слова з першими регулярно вживаними иншомовними компонентами на голосний та приголосний пишуться разом. Мене цікавлять компоненти поп-, фолк-, фольк-. Як указано в документі, відтепер правильно писати разом попмузика, попгурт, фолкгурт, фолькмузика. Але в правописі не перелічені инші часто вживані компоненти, пов'язані з музичними напрямами, на кшталт реп, рок і т. д. Тож цікавить, як нині правильно писати їх - разом чи через дефіс? За яким принципом писати слова зі схожими компонентами?

У правописі неможливо перелічити всіх випадків написання, бо це не словник, тому з Вашими запитаннями прошу звертатися до Національної комісії з питань правопису Інституту української мови НАН України.

Павла Казана цікавить, чи має слово методика множину, бо комп'ютерний правопис підкреслює слово методик як неправильне.

Комп'ютер не має рації. Слово методика вживане і в однині, і в множині.

Merian Digtiar хоче знати, як утворити фемінітив від слова фемінітив.

Фемінітиви утворюються від назв людей та инших істот, а від термінів на зразок акредитив, акузатив, фемінітив утворювати їх немає потреби.

Читачка Наталія запитує, як правильно: подати запит, надати запит чи здійснити запит?

Краще подати запит, можна ще спрямувати запит.

А також: запит про вступ чи запит на вступ?

Запит про вступ.

Читач Андрій хоче з'ясувати, як правильно: до міста-героя Одеси, чи до міста-героя Одеса?

До міста-героя Одеси.

Читач М. О. Юрков хоче знати переклад російської фрази закрытый перелом кости слева.

Відповідь: закритий перелом кістки з лівого боку.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.