Блог Пономарева: яка різниця між "нині" і "зараз"

Копирайт изображения Banda agency Image caption Україна зараз? Чи Україна нині?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Олексій Бухало пише: слова нині та зараз останнім часом уживають як синоніми, коли говорять про близький момент часу - цієї миті, секунди, хвилини. Чи правильно це?

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Неправильно. Цієї миті - це зараз, а нині означає в сучасний період, тепер, а також сьогодні.

Також читач цікавиться моєю думкою щодо слова цифровізація.

Замість нього справді краще казати цифрування, як пропонує читач.

Читач (чи читачка) Льов хоче з'ясувати, чи немає помилки в написанні й вимові слова Повітрофлотський - стосовно київського проспекту. Чи доречне о між повітря і флот?

Доречне. При утворенні складних слів до основи повітр- за допомогою сполучної голосної о приєднано флот (порівняймо: повітронагрівач, повітрообмін, повітроплавець тощо).

Сергій Хоптяк запитує про пункт нової редакції правопису, який регламентує вживання літери и в певних географічних назвах за традицією, як-от Вифлиєм. Чи літеру и потрібно вживати і в инших топонімах з Біблії - Віфсаїда, Віфанія?

У різних виданнях Біблії є написання через і та через и, але якщо правопис рекомендує Вифлиєм, то тоді мають бути й Вифсаїда, Вифанія.

Анонімний читач цікавиться походженням прізвища Шелепета. Чи має воно зневажливий характер?

Це прізвище пов'язане зі словом шелепотіти: шарудіти, ляскати, ляпати, брести по воді. Спочатку воно, мабуть, було прізвиськом.

Читач Андрій запитує, чи можна від слова грибник утворити фемінітив грибникарка, адже грибниця — це вегетативне тіло гриба.

Як варіянт, гадаю, можна ще послуговуватися словосполукою збирачка грибів.

Грибникарка могло б бути утворено від грибникар (той, що вирощує гриби). Збирачку грибів можна було б назвати грибничка - від грибник.

Христину Сьомову цікавить, чи є в українській мові слово підрослий? Вона прочитала його на екрані телевізора у фразі: вперше показали обличчя підрослої дівчинки.

Звичайно, слово підрослий є в українській мові.

Олександр Закревський запитує, як я ставлюся до поширеного вживання словосполучення за кордоном, коли в реченні не зазначається, за яким саме кордоном. Чи слово закордон є лише розмовним?

Слово закордон - розмовне. Коли кажемо я їду за кордон, маємо на увазі, що я виїжджаю зі своєї країни. А якщо хочу сказати, що їду до якоїсь конкретної країни, то потрібно називати її (Канада, Колумбія, Португалія).

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.