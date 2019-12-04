Блог Пономарева: як українською ПМЖ

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читачка Наталія цікавиться, як правильно писати: нонфікшн чи нон-фікшн? Тобто разом чи через дефіс? На жаль, нова редакція правопису це питання не допомогла вирішити.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Це слово потрібно писати без дефіса, бо в нас немає лексеми нон. Це иншомовний компонент, який відповідає українським префіксам: без-, не-.

Через дефіс пишемо складне слово, яке складається з двох, уживаних у нашій мові, слів. Отже, нонфікшн — разом, але реп-виконавець, рок-група, джаз-оркестр — через дефіс.

Це відповідь і панові DRI .

Він також запитував, якому варіянтові віддавати перевагу: гіп-гоп чи хіп-хоп?

Гіп-гоп, оскільки звук, позначуваний в англійській мові літерою h, ближчий до нашого г. Росіяни тут хекають, бо не мають фрикативного звука г.

Ще одне запитання - про наголос і написання слова Facebook.

Фейсбук раніше мав два наголоси, тепер лише один — на другому складі. У родовому відмінку — фейсбУку.

Щодо великої й малої літери. Якщо пишемо, наприклад: Знайшов інформацію в фейсбуку, — з малої і без лапок, а коли пишемо: Знайшов у мережі "Фейсбук", коли є родове слово, — з великої і в лапках.

Запитання від Олексія Дейкуна. Як відтворити українською мовою російську абревіятуру ПМЖ — постоянное место жительства? Наприклад, переехал на ПМЖ в Польшу?

Переїхав на ПММ до Польщі - на постійне місце мешкання.

Як сказати українською мовою утешительный приз іоставить на произвол судьбы?

Утешительный приз — утішливий приз.

Оставить на произвол судьбы — лишити або покинути напризволяще.

Чи є відмінність між томатом і помідором? Чому ми кажемо на ягоду помідор, але сік із неї - томатний? Чи можна казати помідоровий сік?

Семантичної відмінности між цими словами немає, але є застосування їх у різних сполуках. Про рослину та її плоди частіше кажуть помідори, а щодо виробів віддають перевагу слову томати та похідним від нього. Наприклад: на городі росли буряки, квасоля, помідори. Але: томатний сік, томатний соус, томатна паста.

Чи не є калькою з англійської мови вислів серцевий напад (heart attack)? Чи є в українській мові відповідник?

Якщо це й калька, то міжнародна. Англійське heart attack, російське сердечный приступ, українське серцевий напад.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато. Якщо ви повідомите свій Facebook-акаунт - ми вас тегнемо, коли вийде відповідь.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.