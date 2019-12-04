Блог Пономарева: як українською ПМЖ

Олександр Пономарів доктор філологічних наук, професор
  • 4 грудня 2019
ПМЖ українською Копирайт изображения Mantas Hesthaven / Unsplash

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читачка Наталія цікавиться, як правильно писати: нонфікшн чи нон-фікшн? Тобто разом чи через дефіс? На жаль, нова редакція правопису це питання не допомогла вирішити.

Це слово потрібно писати без дефіса, бо в нас немає лексеми нон. Це иншомовний компонент, який відповідає українським префіксам: без-, не-.

Через дефіс пишемо складне слово, яке складається з двох, уживаних у нашій мові, слів. Отже, нонфікшн — разом, але реп-виконавець, рок-група, джаз-оркестр — через дефіс.

Це відповідь і панові DRI .

Він також запитував, якому варіянтові віддавати перевагу: гіп-гоп чи хіп-хоп?

Гіп-гоп, оскільки звук, позначуваний в англійській мові літерою h, ближчий до нашого г. Росіяни тут хекають, бо не мають фрикативного звука г.

Ще одне запитання - про наголос і написання слова Facebook.

Фейсбук раніше мав два наголоси, тепер лише один — на другому складі. У родовому відмінку — фейсбУку.

Щодо великої й малої літери. Якщо пишемо, наприклад: Знайшов інформацію в фейсбуку, — з малої і без лапок, а коли пишемо: Знайшов у мережі "Фейсбук", коли є родове слово, — з великої і в лапках.

Запитання від Олексія Дейкуна. Як відтворити українською мовою російську абревіятуру ПМЖ — постоянное место жительства? Наприклад, переехал на ПМЖ в Польшу?

Переїхав на ПММ до Польщі - на постійне місце мешкання.

Як сказати українською мовою утешительный приз іоставить на произвол судьбы?

Утешительный приз — утішливий приз.

Оставить на произвол судьбы — лишити або покинути напризволяще.

Чи є відмінність між томатом і помідором? Чому ми кажемо на ягоду помідор, але сік із неї - томатний? Чи можна казати помідоровий сік?

Семантичної відмінности між цими словами немає, але є застосування їх у різних сполуках. Про рослину та її плоди частіше кажуть помідори, а щодо виробів віддають перевагу слову томати та похідним від нього. Наприклад: на городі росли буряки, квасоля, помідори. Але: томатний сік, томатний соус, томатна паста.

Чи не є калькою з англійської мови вислів серцевий напад (heart attack)? Чи є в українській мові відповідник?

Якщо це й калька, то міжнародна. Англійське heart attack, російське сердечный приступ, українське серцевий напад.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато. Якщо ви повідомите свій Facebook-акаунт - ми вас тегнемо, коли вийде відповідь.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.

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