Блог Пономарева: як українською "Охрана, отмєна"

Image caption Передаємо вітання Jerry Heil від професора Пономарева

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Запитання від Олексія Дейкуна.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Українська співачка Джері Гейл випустила пісню з назвою «#Охрана,_отмєна». Досі тривають суперечки, як подати цю назву грамотною мовою. Є думка, що треба використати віддієслівний іменник"Охороно, скасування", утім, на переконання читача, ліпше вжити наказовий спосіб: "Охороно, скасуйте". "Яким із двох варіянтів Ви віддаєте перевагу?" - запитує пан Олексій.

Віддаю перевагу "Охороно, скасуйте".

А взагалі радив би українським співачкам та співакам називати себе своїми українськими іменами і писати пісні літературною мовою, а не суржиком на кшталт «Охрана_отмєна».

Нещодавно Інститут мовознавства імені Олександра Потебні опублікував пропонований переклад деяких фемінітивів, що позначають фах. Пропонують уживати жінка-математик, жінка-географіжінка-хімік, що, на думку читача, є штучними та нежиттєздатними в розмовній мові. Чи можна утворити прийнятні фемінітиви від вищеназваних слів?

Пропоную такі: матемАтичка, хІмічка, географиня.

Як сказати українською "не хватало, чтобы"?

Бракувало, щоб.

Руслан Іваненко цікавиться, як правильно перекласти українською мовою таку фразу: «Русский и российский имеют разные значения». Бо россиянин — то загальна назва для громадян Росії будь-якої національности, і немає такого поняття, як российский язык. Чому тоді в нас кажуть російська мова?

Читач наводить слово россиянин у російському значенні. Русь — історична назва України, яку Московщина перебрала на себе на початку 18 століття. Тому в українській мові руський — те саме, що й український. Наприклад, "2 травня 1848 року у Львові виникла перша українська політична організація - Головна руська рада".

Від Русь походять історичні назви українців - русин, русич, руснак. Тому про росіян ми кажемо росіяни, а їхню мову звемо російською. Наведену фразу потрібно перекласти так: "Руський і російський мають різні значення".

Кілька запитань від Юлії Омелько. Чи є слово недооформити в українській мові, наприклад, недооформити страховку?

Є дієслово недоодержати, то може бути й недооформити: недооформити страхування.

Чи правильно казати намітити орієнтири?

Краще — накреслити орієнтири.

Який рід слів Apple, Comfy, Hotline? Правильно казати Apple випустила чи випустив?

Залежить від вас: якщо ви говорите про компанію, то випустила. Якщо маєте на увазі бренд, то випустив.

Чи правильно казати ще доступніший?

Правильно.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато. Якщо ви повідомите в листі свій Facebook-акаунт - ми тегнемо вас, коли вийде відповідь.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.