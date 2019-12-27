Блог Пономарева: як українською "Охрана, отмєна"
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Запитання від Олексія Дейкуна.
Українська співачка Джері Гейл випустила пісню з назвою «#Охрана,_отмєна». Досі тривають суперечки, як подати цю назву грамотною мовою. Є думка, що треба використати віддієслівний іменник"Охороно, скасування", утім, на переконання читача, ліпше вжити наказовий спосіб: "Охороно, скасуйте". "Яким із двох варіянтів Ви віддаєте перевагу?" - запитує пан Олексій.
Віддаю перевагу "Охороно, скасуйте".
А взагалі радив би українським співачкам та співакам називати себе своїми українськими іменами і писати пісні літературною мовою, а не суржиком на кшталт «Охрана_отмєна».
Нещодавно Інститут мовознавства імені Олександра Потебні опублікував пропонований переклад деяких фемінітивів, що позначають фах. Пропонують уживати жінка-математик, жінка-географіжінка-хімік, що, на думку читача, є штучними та нежиттєздатними в розмовній мові. Чи можна утворити прийнятні фемінітиви від вищеназваних слів?
Пропоную такі: матемАтичка, хІмічка, географиня.
Як сказати українською "не хватало, чтобы"?
Бракувало, щоб.
Руслан Іваненко цікавиться, як правильно перекласти українською мовою таку фразу: «Русский и российский имеют разные значения». Бо россиянин — то загальна назва для громадян Росії будь-якої національности, і немає такого поняття, як российский язык. Чому тоді в нас кажуть російська мова?
Читач наводить слово россиянин у російському значенні. Русь — історична назва України, яку Московщина перебрала на себе на початку 18 століття. Тому в українській мові руський — те саме, що й український. Наприклад, "2 травня 1848 року у Львові виникла перша українська політична організація - Головна руська рада".
Від Русь походять історичні назви українців - русин, русич, руснак. Тому про росіян ми кажемо росіяни, а їхню мову звемо російською. Наведену фразу потрібно перекласти так: "Руський і російський мають різні значення".
Кілька запитань від Юлії Омелько. Чи є слово недооформити в українській мові, наприклад, недооформити страховку?
Є дієслово недоодержати, то може бути й недооформити: недооформити страхування.
Чи правильно казати намітити орієнтири?
Краще — накреслити орієнтири.
Який рід слів Apple, Comfy, Hotline? Правильно казати Apple випустила чи випустив?
Залежить від вас: якщо ви говорите про компанію, то випустила. Якщо маєте на увазі бренд, то випустив.
Чи правильно казати ще доступніший?
Правильно.
----
Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато. Якщо ви повідомите в листі свій Facebook-акаунт - ми тегнемо вас, коли вийде відповідь.
Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.