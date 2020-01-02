Блог Пономарева: як українською "найти отдушину"

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Запитання від Олексія Дейкуна. Як перекласти російський вислів найти отдушину?

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Знайти продухлину.

Як сказати українською мовою куриные бедрышки? Вживають курячі стегенця і курячі гомілки. А який варіянт правильний?

Правильний варіянт курячі стегенця. Стегно — це частина ноги від тазостегнового до колінного суглоба, а гомілка або голінка — частина ноги від коліна до ступні.

Читачка Ольга зустрічає в українських перекладах кальку з англійської мови навіжений, безумний, як капелюшник. Наскільки виправдане використання цього порівняння?

З ким українці порівнюють навіжених, безумних, божевільних? Принаймні не з капелюшником. Часом кажуть навіжений, мов із пекла вилетів.

Слово навіжений нерідко входить до порівняльних конструкцій - кричить, як навіжений, біжить, як навіжений.

Сергія Діденка цікавить, який варіянт обрати для назви автономної области в Таджикистані: Горно-Бадахшанська, Гірничо-, Ґорно- чи Гірсько-Бадахшанська?

Думаю, що найбільше підходить Гірсько-Бадахшанська, оскільки маємо такі сполуки: гірський хребет, гірський віск, гірський кришталь і подібні.

Діонисій Виноградов запитує, чи є слушним вислів у / на даний момент, у / на дану мить? Чи замість нього варто використовувати цієї миті?

Даний тут не пасує зовсім. Можна казати: цієї миті, у цю мить.

Ще одне запитання. Деякі мовознавці та мовознавиці в родовому відмінку вживають форму імени, хоча чинний правопис дозволяє варіятивне закінчення на -и тільки для іменників на -ть, а також слів: любов, кров, сіль, осінь, Русь, Білорусь.

Традиційно і за харківським Правописом іменники ім'я, плем'я, вим'я, тім'я в родовому відмінку мали закінчення -и: імени або ім'я, племени або плем'я, вимени або вим'я, тімени або тім'я; в давальному відмінку — -і:імені, племені, вимені, тімені.

Через це окремі мовознавці й застосовують закінчення -и в родовому відмінку згаданих іменників.

Нова редакція Правопису, всупереч здоровому глуздові, не взяла до уваги цієї особливости й залишила скрізь -і.

Читач без підпису пише: часто можна почути від спортсменів, які займаються тріатлоном, що вони тріатлети, а не тріатлоністи. Поряд із тим, спортсменів, які займаються біатлоном, прийнято називати біатлоністи, а не біатлети. Тож як правильно?

Правильно тріатлоністи.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.