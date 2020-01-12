Блог Пономарева: дотримуватися чи додержуватися?

Копирайт изображения Nick Coleman / Unsplash Image caption А ви дотримуєтеся правил? Чи додержуєтеся?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Влад Ясен зауважує: перед вступом на посаду народні депутати України складають у Верховній Раді присягу. У ній є такі слова: "Присягаю додержуватися Конституції України та законів України" (текст узято зі статті 79 Конституції України).

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Буду вдячний, якщо дасте роз'яснення щодо доречности вживання слова додержуватися замість слова дотримуватися.

Росіянізмом слово додержуватися не є. Раніше на Наддніпрянщині вживали тільки слово держати. Згодом його витіснило на другий план дієслово з Правобережжя тримати.

Одержувати, додержуватися тривалий час були дуже поширені. Але відбувається вирівнення основ. Оскільки в сучасній літературній мові на першому місці тримати, то молодші покоління українців кажуть отримувати, дотримуватися, а старші поки що віддають перевагу лексемам одержувати, додержуватися.

Запитання від Олексія Дейкуна. Як перекласти українською мовою вислів занять себя чем-то?

Занять себя чем-то — узятися за щось, заходитися навколо чогось.

Де ставити наголос у слові зазвичай?

Правильний наголос зазвИчай. Про це свідчить уривок із вірша Максима Рильського: "Тож затемна він почвалав на став, зігнувшися ще більше, ніж зазвИчай". А зазвичАй придумав хтось із безграмотних словникарів.

Сергій Хоптяк пише: читав, що коли дієслово означає рух у якомусь напрямку, то можливе вживання як до, так і у (в). Чи буде помилкою всюди вживати у (в) - пішов у Єгипет, вирушив у Капернаум?

І як правильніше: увійти в храм чи до храму?

Конструкції з прийменником у(в) та до - рівнозначні. Можна казати поїхав до Києва і поїхав у Київ, увійшов до храму і увійшов у храм, вирушив до Єгипту і вирушив у Єгипет (на першому місці побудови з до).

Пішов у Єгипет - у літературній мові казати не можна, бо навряд чи хтось з України дійде до Єгипту пішки.

Як відмінювати згідно з новим Правописом слово чверть: чверти, аналогічно до смерти, чи чверті?

У родовому відмінку чверти.

Ольга Кравчук повідомляє: маю суперечку з колегою. Вона впевнена, що хліб печений у множині буде хліба, а мені здається, що хліба — це про злаки, збіжжя, а коли йдеться про печений хліб, то у множині буде хліби. Як же правильно?

Правильно так, як каже читачка. Хліба — це злаки, збіжжя, а хліби — печений продукт.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.