Блог Пономарева: як українською "обыватель"

Копирайт изображения Wikimedia Image caption Проня Прокопівна і Свирид Петрович - обивателі? Чи ні?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Тася Семенова запитує, як правильно перекласти українською мовою слова обыватель, обывательщина. Ґугл пропонує обиватель, але читачці здається, що це калька з російської.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Якщо йдеться про людину, позбавлену широких поглядів, обмежену дрібними інтересами, то це міщанин. Про постійного жителя якоїсь місцевости кажуть мешканець. Обывательщина — міщанство.

Запитання від Олексія Дейкуна.У російській мові є слово спецназ, а як сказати українською? Є варіянт спецприз — війська спеціяльного призначення, але виходить неоднозначно. Як бути?

Казати без скорочення: війська спеціяльного призначення.

Читачка Ольга Артеменко пише: я постійно стикаюся з формою менеджер або спеціаліст по роботі з клієнтами. Наскільки правильним є вживання прийменника по в цьому випадку?

Краще казати менеджер або спеціаліст у роботі з клієнтами.

Читач Володимир хоче знати, як перекласти слово остроумно, аби український відповідник передавав точний зміст цього слова.

Точний зміст цього слова - дотепно. Остроумный — дотепний або гострий на розум.

Читачка Наталя Ганага пише: я працюю коректором у компанії, що розробляє програмне забезпечення. Маю таке запитання: за новим правописом частка веб- пишеться разом із відповідним словом: вебсторінка, вебсайт. Але є ще браузер (або оглядач) - тут утвориться подвійне б. Як правильно писати це слово? Веббраузер?

Якщо Правопис рекомендує писати разом, то подвоєння не уникнути. Тож — веббраузер.

Віктор Олексієнко пише: розрахунковий рахунок — це переклад російського расчетный счет. Мені, пише читач, такий переклад видається не зовсім правильним.

На жаль, тут нічого не можна зробити: расчет — розрахунок, прикметник від нього — розрахунковий, счет - рахунок. Тож маємо розрахунковий рахунок (порівняймо також тавтологічний вислів розмовна мова, якого немає чим замінити).

Читач Артур запитує, чому пишуть їстівний, адже їсти, а не їсті. Хіба не правильніше було б писати їстивний?

Саме їстИвний подає в своєму словнику Борис Грінченко, але в тому словнику та в инших лексикографічних працях є ще й їстовнИй. Мабуть, від цього слова походить і їстівнИй — звук о в закритому складі перейшов в і.

Юлію Бондаренко цікавить, як перекласти поняття наблюдательная перспектива (галузь застосування — креслення, графіка).

Спостережна перспектива.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.