Блог Пономарева: як українською "обыватель"
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Тася Семенова запитує, як правильно перекласти українською мовою слова обыватель, обывательщина. Ґугл пропонує обиватель, але читачці здається, що це калька з російської.
Якщо йдеться про людину, позбавлену широких поглядів, обмежену дрібними інтересами, то це міщанин. Про постійного жителя якоїсь місцевости кажуть мешканець. Обывательщина — міщанство.
Запитання від Олексія Дейкуна.У російській мові є слово спецназ, а як сказати українською? Є варіянт спецприз — війська спеціяльного призначення, але виходить неоднозначно. Як бути?
Казати без скорочення: війська спеціяльного призначення.
Читачка Ольга Артеменко пише: я постійно стикаюся з формою менеджер або спеціаліст по роботі з клієнтами. Наскільки правильним є вживання прийменника по в цьому випадку?
Краще казати менеджер або спеціаліст у роботі з клієнтами.
Читач Володимир хоче знати, як перекласти слово остроумно, аби український відповідник передавав точний зміст цього слова.
Точний зміст цього слова - дотепно. Остроумный — дотепний або гострий на розум.
Читачка Наталя Ганага пише: я працюю коректором у компанії, що розробляє програмне забезпечення. Маю таке запитання: за новим правописом частка веб- пишеться разом із відповідним словом: вебсторінка, вебсайт. Але є ще браузер (або оглядач) - тут утвориться подвійне б. Як правильно писати це слово? Веббраузер?
Якщо Правопис рекомендує писати разом, то подвоєння не уникнути. Тож — веббраузер.
Віктор Олексієнко пише: розрахунковий рахунок — це переклад російського расчетный счет. Мені, пише читач, такий переклад видається не зовсім правильним.
На жаль, тут нічого не можна зробити: расчет — розрахунок, прикметник від нього — розрахунковий, счет - рахунок. Тож маємо розрахунковий рахунок (порівняймо також тавтологічний вислів розмовна мова, якого немає чим замінити).
Читач Артур запитує, чому пишуть їстівний, адже їсти, а не їсті. Хіба не правильніше було б писати їстивний?
Саме їстИвний подає в своєму словнику Борис Грінченко, але в тому словнику та в инших лексикографічних працях є ще й їстовнИй. Мабуть, від цього слова походить і їстівнИй — звук о в закритому складі перейшов в і.
Юлію Бондаренко цікавить, як перекласти поняття наблюдательная перспектива (галузь застосування — креслення, графіка).
Спостережна перспектива.
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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.