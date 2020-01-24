Блог Пономарева: як сказати українською "ты прав"

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Читач Ярослав цікавиться, чи слово правúй (той, що має правду) походить від слова право? І при чому тут прáвий (з правого боку)?

Коли на чиємусь боці правда, кажемо не правий, а ваша (твоя) правда, ви (ти) маєте (маєш) рацію.

А прАвий — протилежне до лівий.

Харків'янин Антон пише: відомо, що російські конструкції заниматься чем-либо не властиві українській мові. Словник Кримського подає добрі українські дієслівні конструкції на кшталт пасічникувати чи ходити коло бджіл. Як краще тоді сказати українською заниматься спортом?

До пасічникувати можна додати ще вчителювати, кухарювати, лікарювати і багато чого иншого.

Але в окремих нечисленних випадках без займатися не обійтися. Саме до таких випадків належить вислів займатися спортом.

Дарія Лук'яненко (а не Лукьяненко) після ознайомлення зі змінами в "Українському правописі"-2019 хотіла б уточнити кілька позицій.

У параграфі 35 щодо написання складних слів разом подано перелік иншомовних компонентів, що визначають кількісний вияв чого-небудь, з-поміж яких: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-. Чи належить до цього переліку компонент експрес-?

Не належить, бо в українській мові є окреме слово експрес, а перелічені компоненти окремо не вживані. Тому пишемо й кажемо: експрес-аналіз, експрес-видання, експрес-діягностика.

У пункті 7 параграфа 54 зазначено: назви сайтів без родового слова пишемо з малої літери (твітер, гугл). Назви сайтів із родовим словом пишемо з великої літери та в лапках (мережа "Фейсбук", енциклопедія "Вікіпедія"). Назви сайтів, ужиті як назви юридичних осіб, пишемо з великої літери та без лапок (РНБО ввела санкції проти Яндекса). Чи поширюється це правило на мобільні застосунки й комп'ютерні програми, які зазвичай пишуть так: "GeoGebra" або VR Math, AR Medical, Quiver, Viber?

Поширюється.

Олену Бідованець цікавить переклад терміна разрешение болезни - англійське resolved disease. Зустрічала варіянти розрішення хвороби, стадія розрішення, проте в тлумачному словнику слово розрішення використовується тільки в контексті відпущення гріхів. Як правильно перекласти ці вислови?

Разрешение болезни — розв'язок хвороби, стадия разрешения — стадія розв'язання.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.