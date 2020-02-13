Блог Пономарева: як відмінювати прізвище Брагар

Копирайт изображения Facebook Євгенія Брагара Image caption Євгеній Брагар порадив пенсіонерці продати собаку, аби сплатити за комуналку. Йому 25 років, до Ради потрапив за списками "Слуги народу".

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Останнім часом багато уваги привертає депутат фракції "Слуга народу" Євгеній Брагар. Як правильно відмінювати його прізвище?

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Як іменник другої відміни м'якої групи: Брагаря, Брагареві, Брагарем, кличний відмінок - Брагарю. Порівняймо: Писар, Бондар, Кобзар.

Також радив би вживати форму Євген, а не зросійщений варіянт Євгеній.

Журналіст Олексій Бухало пише: кілька місяців тому головою Рівненської облдержадміністрації призначили Віталія Коваля. Диктори, журналісти та редактори в сюжетах читають Віталій КовАль - із наголосом на другому складі. Однак представники прес-служби адміністрації періодично звертаються з проханням читати КОваль, із наголосом на першому складі - мовляв, це прізвище, а не професія. Як бути журналістам?

Наголошувати й далі на другому складі. У цивілізованих народів наголос не міняють з огляду на те, що слово позначає професію чи прізвище. Наприклад, у німців Bauer має значення селянин, будівельник, клітка для птахів і прізвище. І скрізь - наголос на першому складі: БАуер. Українці мають прізвища Баран, Коваль, Лопух. Переносять наголос люди з почуттям національної меншовартости. Їм не треба потурати. Отже, Віталій КовАль.

Запитання від Олексія Дейкуна. Відомо, що нашій мові не властивий суфікс -щик, утім часто зустрічаємо КВНщик, хоч правильно вжити суфікс -ник, тобто КВНнник. Чи не здається Вам неоковирним збіг трьох літер н у цьому слові?

Не здається. Там має бути не три, а дві літери н:КВНник.

Як відтворити українською мовою популярний нині англіцизм воркшоп (workshop)? В англійській мові це слово має два значення: робочий семінар і майстерня.

Одним із них і потрібно перекладати, залежно від контексту.

Лілія Купин цікавиться, де має бути наголос у слові тер'єриха - фемінітив від тер'єр.

Фемінітив від тер'єр - тер'Єрка.

Тетяна Пушкаш запитує, що означає речення "У пута кутії не куй".

Це рядок із вірша Тараса Шевченка:

"Злоначинающих спини,

У пута кутії не куй, В склепи глибокі не муруй..."

Це контрастує зі словами з иншого вірша:

"Царів, кровавих шинкарів

У пута кутії окуй,

В склепу глибокім замуруй"...

Тобто у пута кутії не куй - не заковуй у кайдани.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.