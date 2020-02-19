Блог Пономарева: як називати жінку-міністра

Копирайт изображения UNIAN Image caption Як би ви назвали посаду Ганни Новосад - очільниці Міністерства освіти

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Запитання від редакції. Як утворити фемінітив від слова міністр?

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Останнім часом почали вживати слово міністерка. Оскільки це слово ще не цілком усталене, то я запропонував би ще міністриня. Порівняймо: кравчиня, соціологиня, філологиня.

Читачка Ніна Сакун повідомляє: "Як я виростала в Америці з моєю українською мамою, між людьми української православної парафії всі казали по-українські чи по-англійські. Тепер чую тільки українською і т. д. Коли і чого це змінилося? Чи це суржик?"

Тут маємо три варіянти: найкращий - українською мовою, далі йдуть по-українському, по-українськи (а не українські). Так у літературній мові було завжди.

Людмила Фламман запитує, як правильно писати: парфюмерія чи парфумерія. Зустрічала в словниках обидва варіянти.

Тепер правильно писати й вимовляти парфуми, парфумер, парфумерія.

Відповідь Вікторії Бевзі, яка радить мені вживати слово молочка в українському (набіл), а не в калькованому варіянті.

Коли я відповідав одному з читачів на запитання, що таке молочка, то мав на увазі приміщення, де продають молочні продукти, тобто набіл, як пише читачка. Кажуть: піду до молочки. Це розмовне слово.

Катерина Рябуха просить уточнити, як правильно: кубка чи кубку?

Відповідаючи на це запитання, я посилаюся на працю професорки Катерини Городенської "Українське слово у вимірах сьогодення" (К., 2014, с. 30): Кубок, Суперкубок зі значенням "приз" у родовому відмінку однини потрібно вживати із закінченням -а (Футболісти не вибороли Кубка (Суперкубка), а зі значенням "спортивні змагання, ігри" - із закінченням -у (Одна восьма фіналу Кубку світу з футболу).

Олег Дутко має запитання, як перекласти англійською мовою Київська Русь, враховуючи, що тепер пишемо Kyiv, а не Kiev. Те саме стосується слів руський (не російський, а давньоруський) та русин чи русич.

Київська Русь - Kyivan Rus, Ruthenia.

Руський, давньоруський - ruthenian.

Російський - Russian.

Русин, русич (історичні назви українців) - Ruthenian.

Катерину Галицьку цікавить, як українською мовою перекласти вовлеченность у контексті речення вовлеченность в общее дело.

Залучення або залученість до загальної або до спільної (залежно від контексту) справи.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.