Блог Пономарева: як сказати українською "вещи б/у"

Копирайт изображения Free to use sounds / Unsplash

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Комерційний директор мережі автоцентрів Ігор Галкін просить розібратися з перекладом російських слів автомобили с пробегом та автомобили б/у, тобто бывшие в употреблении.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Автомобили с пробегом - автомобілі з пробігом.

Автомобили б/у - вживані автомобілі.

Ігор Кушарський хоче знати, як правильно: грудна клітка чи грудна клітина.

В анатомічному значенні - грудна клітка.

І ще запитання: телефонний дзвоник чи телефонний дзвінок?

Телефонний дзвінок, рідше - дзвоник. А в назві квітки - частіше дзвоник, рідше - дзвінок.

Марина Ковінько цікавиться, як українською мовою правильно писати прізвище англійських письменників Herbert George Wells і Lewis Carroll. Керролл, Керрол чи Керолл?

Правильно - Велз.

Що ж до Carroll - хоч правопис рекомендує Керолл, англійські філологи кажуть, що фонетичного подвоєння тут немає. Отож, пропоную писати з одним р і з одним л: Керол.

І як писати українською мовою російське прізвище Грамматиков - Грамматиков, Граматіков чи Граматиков?

Українською - Граматиков.

Ірина Славчаник пише: часто доводиться чути з вуст радіоведучих слово додзвонювач. Чи доречне воно? Маю досвід ведучої і зараз працюю на радіо.

На радіо полюбляють підчепити якесь слово і безперервно повторювати його. Як ото з локацією замість місце, місцевість. На мою думку, без додзвонювача цілком можна обійтися. Досить казати слухач, радіослухач.

Читачка Ольга хоче знати, коли слова уже, тільки, ще є частками, а коли прислівниками.

Розрізняємо їх у контексті. Наприклад: "Листочки з вітриком, жартуючи, шептались: ану, голубчику, ще, ще дихни" (Леонід Глібов). "Я волів би, щоб се сказав хтось инший, а не жінка Руфінова, та ще й при чоловіку" (Леся Українка). Тут ще - прислівник зі значенням знову, до того ж. "Торочиш таке, а ще вчителька" (Олександр Довженко). Тут ще - в ролі підсилювальної частки.

"На клумбах горіли маки, а ранні левкої тільки що розпускались" (Михайло Коцюбинський). Тут тільки - прислівник зі значенням "щойно". "Нащо все в житті приходить тільки тоді, коли перестаємо бажати цього?" (Юрій Яновський). Тут тільки - обмежувальна частка.

"Уже і сонечко зійшло, уже й зайшло, смеркати стало (Тарас Шевченко). Уже - тут прислівник, означає остаточне здійснення чогось. "На що вже горобці, і ті попритихали" (Леонід Глібов ). Вже - тут підсилювальна частка.

----

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.