Блог Пономарева: як сказати українською "вещи б/у"
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Комерційний директор мережі автоцентрів Ігор Галкін просить розібратися з перекладом російських слів автомобили с пробегом та автомобили б/у, тобто бывшие в употреблении.
Автомобили с пробегом - автомобілі з пробігом.
Автомобили б/у - вживані автомобілі.
Ігор Кушарський хоче знати, як правильно: грудна клітка чи грудна клітина.
В анатомічному значенні - грудна клітка.
І ще запитання: телефонний дзвоник чи телефонний дзвінок?
Телефонний дзвінок, рідше - дзвоник. А в назві квітки - частіше дзвоник, рідше - дзвінок.
Марина Ковінько цікавиться, як українською мовою правильно писати прізвище англійських письменників Herbert George Wells і Lewis Carroll. Керролл, Керрол чи Керолл?
Правильно - Велз.
Що ж до Carroll - хоч правопис рекомендує Керолл, англійські філологи кажуть, що фонетичного подвоєння тут немає. Отож, пропоную писати з одним р і з одним л: Керол.
І як писати українською мовою російське прізвище Грамматиков - Грамматиков, Граматіков чи Граматиков?
Українською - Граматиков.
Ірина Славчаник пише: часто доводиться чути з вуст радіоведучих слово додзвонювач. Чи доречне воно? Маю досвід ведучої і зараз працюю на радіо.
На радіо полюбляють підчепити якесь слово і безперервно повторювати його. Як ото з локацією замість місце, місцевість. На мою думку, без додзвонювача цілком можна обійтися. Досить казати слухач, радіослухач.
Читачка Ольга хоче знати, коли слова уже, тільки, ще є частками, а коли прислівниками.
Розрізняємо їх у контексті. Наприклад: "Листочки з вітриком, жартуючи, шептались: ану, голубчику, ще, ще дихни" (Леонід Глібов). "Я волів би, щоб се сказав хтось инший, а не жінка Руфінова, та ще й при чоловіку" (Леся Українка). Тут ще - прислівник зі значенням знову, до того ж. "Торочиш таке, а ще вчителька" (Олександр Довженко). Тут ще - в ролі підсилювальної частки.
"На клумбах горіли маки, а ранні левкої тільки що розпускались" (Михайло Коцюбинський). Тут тільки - прислівник зі значенням "щойно". "Нащо все в житті приходить тільки тоді, коли перестаємо бажати цього?" (Юрій Яновський). Тут тільки - обмежувальна частка.
"Уже і сонечко зійшло, уже й зайшло, смеркати стало (Тарас Шевченко). Уже - тут прислівник, означає остаточне здійснення чогось. "На що вже горобці, і ті попритихали" (Леонід Глібов ). Вже - тут підсилювальна частка.
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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.