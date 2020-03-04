Блог Пономарева: як українською "опечатка"

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Киянин Владислав запитує, як перекласти українською мовою слово опечатка.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Друкарська помилка.

Олександр Будило хоче знати, як перекласти українською мовою кромка льда, осколок.

Кромка льда - крайка криги, осколок - скалка, уламок.

Читач, що написав із адреси Bo Romulya, просить допомогти у виборі найліпшого варіянта: інструкція із запобігання і ліквідації порушень, інструкція про запобігання і ліквідацію порушень, інструкція щодо запобігання і ліквідації порушень.

На мою думку, варто зупинитися на останньому варіянті: інструкція щодо запобігання порушенням та ліквідації їх.

Читачка Олена цікавиться, як правильно називати вулицю: вулиця Марко Вовчок чи вулиця Марка Вовчка.

Марко Вовчок - літературний псевдонім письменниці Марії Вілінської. Псевдонім відмінюємо так: «Народні оповідання» Марка Вовчка, творчість Марка Вовчка, отже, й вулиця Марка Вовчка.

Юлія Вротна хоче знати фемінітив до слова блазень на позначення професії.

Блазниха.

Віталій Іванович Замелюк хоче знати, чи є в українській мові слово бич як те, що завдає великої шкоди. Наприклад, у реченні російськомовному: Главный бич местных лесов - пиранья. Якщо ні, то як його перекласти українською мовою?

Слово бич - українське, вживане в прямому і в переносному значенні: товста палиця, частина ціпа (бияк) - те, що завдає великої шкоди. У переносному значенні можна ще вживати слово лихо.

Те російське речення, про яке говорить читач, можна перекласти так: Найбільше лихо місцевих лісів -піранья.

Чи можна вживати в українській мові слово віха - етап у розвитку? Наприклад, у реченні російською мовою: «Ни у кого из серьезных поклонников кинематографа уже нет сомнения, что этот фильм - не просто выдающееся произведение, но подлинная веха как в научно-фантастическом жанре, так и в истории мирового кино».

Слово віха - українське. Тож те речення можемо перекладати так: «Ніхто з поважних прихильників кінематографа вже не має сумніву, що цей фільм - не просто видатний твір, а й справжня віха…»

Анна Винокурова запитує, як перекласти вислови на эмоциональной основе і на почве ненависти.

На емоційному ґрунті і на ґрунті ненависти.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.