Блог Пономарева: коронавірус чи короновірус?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Запитання від редакції. Як правильно: коронавірус чи короновірус? Інтуїтивно хочеться написати короновірус, бо в українській складні іменники часто творяться за допомогою сполучного звука о, як-от газогін, верболіз.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Слово coronavirus створено 1968 року від латинських слів corona ("вінець") та virus ("отрута"). Його механічно перенесено в українську мову з написанням без дефіса, отож - коронавірус.

Петро Жижиян цікавиться, як писати слово мережа, коли йдеться про Інтернет, - з великої чи малої літери.

З великої.

Дар'я Задорожна хоче знати, звідки походить ім'я Миколай (ідеться про святого) в українській мові, коли активно побутує ім'я Микола, і той кінцевий -й не має грецького походження.

Ім'я Миколай походить від грецького Νικόλαος. В українській мові воно вживане як найменування святого.

Кінцевий -й з'явився на місці грецького закінчення -оς (пор. грецьке Αλέχιος - Олексій, або латинське Sergius - Сергій).

У нерелігійному вживанні в українців поширена форма Микола.

Звертання від читача Тимофія. Чи можна замінити чимось більш українським популярне нині слово крафтовий, як-от у словосполученні крафтова продукція?

Поки що питомого українського відповідника немає. Частина крафт (від німецького Kraft - сила) є одним зі складників у словах: крафтакробат, крафтцелюлоза, крафтпапір тощо.

Відомий англійський вислів фейспалм, що означає жест розчарування, навіть роздратування, чомусь передають як рукалице в українському просторі. Чи можна знайти відповідник у нашій мові, що пасує краще?

Поки що такого відповідника немає.

Чи є різниця між крапати та капати? Словники подають обидва слова, хоч мене, пише читач, навчали, що саме крапати й крапля є більш питомими в українській мові. Нещодавно натрапив на слово викапаний, яке рекомендують використовувати замість російського вылитый, але я ніколи не чув слова викрапаний.

Крапля і капля - морфологічні синоніми. Проте більш український - крапля, тому його використовують частіше й у вільному, і в фразеологічному вжитку. Краплі - в медицині, крапельниця; у висловах до останньої краплі, як дві краплі води, як крапля в морі й под.

Але коли хтось на когось дуже схожий, - традиційно кажемо викапаний: дочка - викапана мати.

Чи правильно вживати слово в'яжучий, як от в'яжучий засіб?

Правильно - в'язкий засіб.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.