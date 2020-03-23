Блог Пономарева: коронавірус чи короновірус?
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Запитання від редакції. Як правильно: коронавірус чи короновірус? Інтуїтивно хочеться написати короновірус, бо в українській складні іменники часто творяться за допомогою сполучного звука о, як-от газогін, верболіз.
Слово coronavirus створено 1968 року від латинських слів corona ("вінець") та virus ("отрута"). Його механічно перенесено в українську мову з написанням без дефіса, отож - коронавірус.
Петро Жижиян цікавиться, як писати слово мережа, коли йдеться про Інтернет, - з великої чи малої літери.
З великої.
Дар'я Задорожна хоче знати, звідки походить ім'я Миколай (ідеться про святого) в українській мові, коли активно побутує ім'я Микола, і той кінцевий -й не має грецького походження.
Ім'я Миколай походить від грецького Νικόλαος. В українській мові воно вживане як найменування святого.
Кінцевий -й з'явився на місці грецького закінчення -оς (пор. грецьке Αλέχιος - Олексій, або латинське Sergius - Сергій).
У нерелігійному вживанні в українців поширена форма Микола.
Звертання від читача Тимофія. Чи можна замінити чимось більш українським популярне нині слово крафтовий, як-от у словосполученні крафтова продукція?
Поки що питомого українського відповідника немає. Частина крафт (від німецького Kraft - сила) є одним зі складників у словах: крафтакробат, крафтцелюлоза, крафтпапір тощо.
Відомий англійський вислів фейспалм, що означає жест розчарування, навіть роздратування, чомусь передають як рукалице в українському просторі. Чи можна знайти відповідник у нашій мові, що пасує краще?
Поки що такого відповідника немає.
Чи є різниця між крапати та капати? Словники подають обидва слова, хоч мене, пише читач, навчали, що саме крапати й крапля є більш питомими в українській мові. Нещодавно натрапив на слово викапаний, яке рекомендують використовувати замість російського вылитый, але я ніколи не чув слова викрапаний.
Крапля і капля - морфологічні синоніми. Проте більш український - крапля, тому його використовують частіше й у вільному, і в фразеологічному вжитку. Краплі - в медицині, крапельниця; у висловах до останньої краплі, як дві краплі води, як крапля в морі й под.
Але коли хтось на когось дуже схожий, - традиційно кажемо викапаний: дочка - викапана мати.
Чи правильно вживати слово в'яжучий, як от в'яжучий засіб?
Правильно - в'язкий засіб.
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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.