Блог Пономарева: як українською безотцовщина?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Тетяна Малик задає питання (потрібно казати ставить запитання), як правильно перекласти з російської мови безотцовщина.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Сирітство, безбатьківщина.Дякую читачці за добрі побажання.

Пан Тимофій запитує, як правильно українською мовою писати англійські віддієслівні запозичення на -ing, через і чи через и? Наприклад, такі слова, як рейтинг, мітинг, холдинг, брифинг, моніторинг.

Віддієслівні англійські запозичення на -ing пишемо за правилом дев'ятки: після д, т, ж, ш, з, с, ч, ц, р пишемо и, після решти приголосних - і, тож рейтинг, мітинг, голдинг, моніторинг, але брифінг.

Дякую читачеві за вітання.

Запитання від курсанта Стаса Рахміла. Як правильно перекласти українською мовою російське осечка? У словниках є варіянт осічка, а я також знайшов як за́тинка.

Мабуть, ліпше за́тинка. Осічка - зукраїнізований росіянізм.

Як правильно: привідний чи приводний механізм?

Тут така сама ситуація, як і з осічкою. Наша технічна термінологія зазнавала зросійщення, тому вживають приводний, але краще привідний, бо тут же закритий склад.

Як правильно казати: займати положення (позицію) чи приймати положення (позицію), наприклад, для стрільби?

Займати положення (позицію).

Як правильно: вимірювати щось по центру чи за центром?

Правильно вимірювати по центру.

Читач Іван хоче знати, як правильно: дохід чи прибуток.

Тепер уживають дохід у значенні російського доход, а прибуток - у значенні російського прибыль.

У бізнесовій термінології прибуток - це те, що залишається від доходу після відрахування витрат.

Євгена Кайданника цікавить переклад з російської мови отправляем по предоплате.

Українською мовою - відсилаємо за передплатою.

Станіслав Беньковський пише. У мовах европейської спільноти простежуємо хемія, магнет тощо. З иншого боку, ми ж не кажемо хімодіяліз або магнітизм. Чому ж тоді так званий новий правопис оминув ці випадки, не привів їх до першоджерельного кореня?

Правда, ми пишемо хімія, хімічний, хімік, але хематографія, хемодіяліз і т. д., магніт, магнітний, але магнетизм, магнетометр.

Тому що в Правописній комісії переважали люди, які не все хотіли приводити у відповідність до здорового глузду.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.