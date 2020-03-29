Блог Пономарева: як українською безотцовщина?
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Тетяна Малик задає питання (потрібно казати ставить запитання), як правильно перекласти з російської мови безотцовщина.
Сирітство, безбатьківщина.Дякую читачці за добрі побажання.
Пан Тимофій запитує, як правильно українською мовою писати англійські віддієслівні запозичення на -ing, через і чи через и? Наприклад, такі слова, як рейтинг, мітинг, холдинг, брифинг, моніторинг.
Віддієслівні англійські запозичення на -ing пишемо за правилом дев'ятки: після д, т, ж, ш, з, с, ч, ц, р пишемо и, після решти приголосних - і, тож рейтинг, мітинг, голдинг, моніторинг, але брифінг.
Дякую читачеві за вітання.
Запитання від курсанта Стаса Рахміла. Як правильно перекласти українською мовою російське осечка? У словниках є варіянт осічка, а я також знайшов як за́тинка.
Мабуть, ліпше за́тинка. Осічка - зукраїнізований росіянізм.
Як правильно: привідний чи приводний механізм?
Тут така сама ситуація, як і з осічкою. Наша технічна термінологія зазнавала зросійщення, тому вживають приводний, але краще привідний, бо тут же закритий склад.
Як правильно казати: займати положення (позицію) чи приймати положення (позицію), наприклад, для стрільби?
Займати положення (позицію).
Як правильно: вимірювати щось по центру чи за центром?
Правильно вимірювати по центру.
Читач Іван хоче знати, як правильно: дохід чи прибуток.
Тепер уживають дохід у значенні російського доход, а прибуток - у значенні російського прибыль.
У бізнесовій термінології прибуток - це те, що залишається від доходу після відрахування витрат.
Євгена Кайданника цікавить переклад з російської мови отправляем по предоплате.
Українською мовою - відсилаємо за передплатою.
Станіслав Беньковський пише. У мовах европейської спільноти простежуємо хемія, магнет тощо. З иншого боку, ми ж не кажемо хімодіяліз або магнітизм. Чому ж тоді так званий новий правопис оминув ці випадки, не привів їх до першоджерельного кореня?
Правда, ми пишемо хімія, хімічний, хімік, але хематографія, хемодіяліз і т. д., магніт, магнітний, але магнетизм, магнетометр.
Тому що в Правописній комісії переважали люди, які не все хотіли приводити у відповідність до здорового глузду.
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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.