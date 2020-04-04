Блог Пономарева: як українською "несолоно хлебавши"

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Кирила Крутогорова цікавить, як можна українською мовою відтворити російський фразеологізм несолоно хлебавши. Несолоно сьорбавши - адекватна заміна чи є щось краще?

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Є. Спіймавши облизня або облизавши макогона.

Макс Черняєв пише: Запитання виходить із багатолітніх суперечок росіян і українців про українську мову. Росіяни вважають, що української мови не існує. Українці - що росіяни не розуміють української, а білорус і українець розуміють один одного прекрасно. Чому російська мова стоїть так далеко від мов инших народів?

Те, що росіяни (в більшості своїй) не визнають української мови, - це їхня біда, наслідок кількасотлітнього шовіністичного виховання. Якщо це не окрема мова, чому ж тоді вони її не розуміють? Українська й білоруська нації почали формуватися після розпаду праслов'янської єдности, а росіяни (русские), як свідчить російський історик Василь Ключевський (1841—1911) з'явилися на історичному кону не раніше ХІ століття. Їхня мова ввібрала в себе багато лексичних, синтаксичних, морфологічних конструкцій з мов підкорених Московщиною фіно-угорських та инших народів. Крім того, зазнала великого впливу старослов'янської мови. Через те вона так віддалена від решти слов'янських мов.

Тетяна Рожанчук цікавиться, як утворювати фемінітиви від складних назв професій, таких як: хімік-технолог, лицювальник-плиточник, лікар-педіятр, технік-будівельник тощо. Чи форму фемінітива мають обидві частини, чи тільки останнє слово?

Форму фемінітива (якщо вона є) мають обидва складники назви: лікарка-педіятриня, лицювальниця-плиточниця й под.

Харків'янин Олександр Вершигора пише: "Розкажіть, будь ласка, чи є допустимим у слові заявник наголос на останньому складі. Я завжди вживав це слово саме з таким наголосом, але нещодавно побачив, що словники вказують наголос на другому складі, і лише словник Караванського подає два варіянти".

У всіх словниках, крім словника Святослава Караванського, наголос на другому складі - заЯвник.

Василь Полинчук запитує, як казати буду йти чи піду.

Обидва варіянти правильні, але буду йти, ітиму - це недоконаний вид, відповідає на запитання, що робитиму, а піду - доконаний вид, відповідає на запитання що зроблю.

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Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.