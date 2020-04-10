Блог Пономарева: чим замінити слово обрушитися

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Лист від Миколи Івановича з Черкащини. "Починаючи з 2000-х років в усьому інформаційному просторі набуло вживання слів обрушитися, обширний.

Наприклад, обрушилася гроза (град) - вважаю за правильне вживати надійшла, зійшла, наринула гроза. Або обрушилася стіна (будівля) - краще вживати обвалилася, завалилася.

Ще слово обширний. Вважаю за правильне вживати широкий, великий, поширений - залежно від контексту.

Може хтось навчити наших журналістів, ведучих, репортерів коректної мови чи постійно будемо винаходити велосипеди і заміняти наші рідні слова?".

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

Шановний Миколо Івановичу, маєте цілковиту рацію. Обрушитися та обширний набули незаслуженої частоти вживання. Їх потрібно обмежувати, використовувати синоніми, які Ви пропонуєте.

Про мову журналістів, ведучих, репортерів я неодноразово звертався до керівництва радіо й телебачення, але, як писав Леонід Глібов, хура й досі там.

Леся Дмитрівна має таке запитання. Російською мовою називається цветная капуста. На погляд читачки, треба називати капусту квітковою, бо її назва виникла від суцвіть квіточок. Українською не може бути цвітна або кольорова капуста, пише вона.

Назва цього виду капусти пов'язана з українським словом цвіт, але варіянт, який Ви пропонуєте, мені подобається.

Аліна Рябошапка цікавиться, як правильно пріоритезація чи пріоритизація?

Відповідь - пріоритезація.

Читач Олександр хоче знати, як перекласти з англійської wrecking ball (пристрій для зносу будівель і назву пісні Майлі Сайрус). Кульовий таран чи таран-куля?

Кульовий таран.

Запитання від Олексія Дейкуна. Як перекласти з російської мови огорчить до невозможности?

Засмутити до неможливости.

Запитання від Діонизія Кубеля. Чому числівник дев'яносто, а не дев'ятдесят? Це данина московщині?

У багатьох словниках є закономірний числівник дев'ятдесят, який природно вписується в ряд п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят, дев'ятдесят. А поширений у вжитку варіянт із затемненою етимологією дев'яносто - безсумнівна данина московщині.

Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців.

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