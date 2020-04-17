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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Роман Стек запитує про інтернет-сервіс TikTok. За новою редакцією правопису без родового слова пишемо з малої літери та без лапок. Але є в середині друга літера, тож тікток чи тікТок?

Відповідь - тікток.

Кілька запитань від Олексія Дейкуна.

На сайті Радіо Свобода є рубрика Точка зору. Це калька з російської? Яка назва була б доречніша ?

Рубрику можна назвати Погляд. С точки зрения - З погляду.

Олександр Пономарів Доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України.

Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Національної комісії України з питань правопису.

Веде мовний блог на BBC Україна з 2009 року.

На новинних сайтах є тавтологічний вислів міністр Кабінету міністрів. Як уникнути тавтології?

Це саме той випадок, коли тавтології не уникнути.

Запитання від Діонизія Кубеля. Апостроф у словах з'їв, з'їхав потрібний. А навіщо він у словах бур'ян, м'ясо, п'ять?

Апостроф у словах бур'ян, м'ясо, п'ять використовуємо, щоб бур'ян не вимовляти як буряк.

А мясо і пять без роздільної вимови губного з наступним голосним промовляють ті, що паплюжать українську мову.

Алла Соколова пише: "За новим правописом в офіційному документі слід писати Президент України, а просто в тексті президент. А як у науковій статті?"

Коли йдеться про конкретну особу, потрібно писати Президент України, а про будь-якого керівника - президент. Зокрема й у науковій статті.

Львів'янка Марія Бабій просить пояснити різницю між словами бойовик, військовик, вояк, воїн.

Бойовик у нейтральному значенні - учасник певної бойової групи. У період російсько-української війни слово набуло негативного забарвлення.

Військовик - людина, яка служить у війську.

Вояк - рядовий військовослужбовець, солдат.

Воїн - урочистий синонім до слова вояк.

Читач Ярослав хоче знати, чи є відмінність між словами повсякдення та повсякденність.

Це морфологічні синоніми. Є ще й повсякдень.

Запитання від курсанта Станіслава Рахміля. Як уникнути тавтології у вислові вивантаження (розвантаження) вантажу?

Тут складно обійтися без тавтології, але якщо дуже хочеться, то можна казати скидання, знімання вантажу або просто - розвантажування.

Є військово-технічний термін обтюрація - усунення прориву порохових газів у вогнепальній зброї під час пострілу. Може, краще ущільнення?

Ущільнення - це уплотнение. Через те ліпше вживати усунення прориву або те ж таки слово обтюрація.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.

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