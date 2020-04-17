Блог Пономарева: TikTok - як писати українською?
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Роман Стек запитує про інтернет-сервіс TikTok. За новою редакцією правопису без родового слова пишемо з малої літери та без лапок. Але є в середині друга літера, тож тікток чи тікТок?
Відповідь - тікток.
Кілька запитань від Олексія Дейкуна.
На сайті Радіо Свобода є рубрика Точка зору. Це калька з російської? Яка назва була б доречніша ?
Рубрику можна назвати Погляд. С точки зрения - З погляду.
На новинних сайтах є тавтологічний вислів міністр Кабінету міністрів. Як уникнути тавтології?
Це саме той випадок, коли тавтології не уникнути.
Запитання від Діонизія Кубеля. Апостроф у словах з'їв, з'їхав потрібний. А навіщо він у словах бур'ян, м'ясо, п'ять?
Апостроф у словах бур'ян, м'ясо, п'ять використовуємо, щоб бур'ян не вимовляти як буряк.
А мясо і пять без роздільної вимови губного з наступним голосним промовляють ті, що паплюжать українську мову.
Алла Соколова пише: "За новим правописом в офіційному документі слід писати Президент України, а просто в тексті президент. А як у науковій статті?"
Коли йдеться про конкретну особу, потрібно писати Президент України, а про будь-якого керівника - президент. Зокрема й у науковій статті.
Львів'янка Марія Бабій просить пояснити різницю між словами бойовик, військовик, вояк, воїн.
Бойовик у нейтральному значенні - учасник певної бойової групи. У період російсько-української війни слово набуло негативного забарвлення.
Військовик - людина, яка служить у війську.
Вояк - рядовий військовослужбовець, солдат.
Воїн - урочистий синонім до слова вояк.
Читач Ярослав хоче знати, чи є відмінність між словами повсякдення та повсякденність.
Це морфологічні синоніми. Є ще й повсякдень.
Запитання від курсанта Станіслава Рахміля. Як уникнути тавтології у вислові вивантаження (розвантаження) вантажу?
Тут складно обійтися без тавтології, але якщо дуже хочеться, то можна казати скидання, знімання вантажу або просто - розвантажування.
Є військово-технічний термін обтюрація - усунення прориву порохових газів у вогнепальній зброї під час пострілу. Може, краще ущільнення?
Ущільнення - це уплотнение. Через те ліпше вживати усунення прориву або те ж таки слово обтюрація.
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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.
Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.
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