Блог Пономарева: як українською "штанина"

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Ярина Месникович запитує, як називати частину штанів на одну ногу?

Холоша.

Олександрові Шепеленку не подобається слово багажник, і він пропонує вживати замість нього клажник або поклажник.

Оскільки є багаж, то закономірне й багажник. А пропонованих варіянтів немає в жодному словнику, тому я не можу їх рекомендувати.

Богдан Харчишин запитує, чи можна замість функціонування всюди вживати функціювання.

Мабуть, усе-таки потрібно розрізняти: функційна залежність, але функціонування механізму.

Світлана Ревнюк цікавиться перекладом з англійської food intolerance.

Харчове несприйняття.

Юрист із Полтави Сергій хоче з'ясувати, які абревіятури таких назв: Слідче управління Головного управління Національної поліції, а також Головне управління Національної поліції.

Мені видається, що компоненти цих назв потрібно відокремлювати один від одного: СУ ГУНП, ГУ НП.

Чи є різниця між словосполуками скоєння злочину та вчинення злочину?

Відмінности немає, але краще казати скоєння злочину, аби уникнути тавтологічної однокореневої сполуки вчинення злочину.

Дозвіл на проведення (щодо, відносно, стосовно) до особи слідчих дій. Як найкраще?

Потрібно щодо або стосовно особи.

Чи можна дозволяти вживання знака м'якшення після губних в иншомовних словах?

І в питомих, і в запозичених словах після губних знака м'якшення писати не можна. Порівняймо рос. премьер - укр. прем'єр.

Тетяна Боряк із Полтави запитує, як правильно казати: мешканець міста Полтава чи Полтави?

Мешканець міста Полтави.

Курсант Станіслав Рахміль хоче знати, як перекласти з російської атака с ходу - наступ з ходу?

Наступ - це наступление. Тому кажемо атака з ходу.

Олександр хоче з'ясувати, як наголошувати й відмінювати прізвище Крижній.

Якщо це іменник (порівняймо Палій, Рябчій, Стогній), то потрібно наголошувати на другому складі КрижнІй і відмінювати так: КрижніЯ, КрижніЄві, КрижніЄм (коли йдеться про чоловіка), а коли прізвище належить жінці, то не відмінювати - Олеся КрижнІй, Олесі КрижнІй і т.д. А якщо прізвище прикметникового типу, то буде Микола КрИжній, Олеся КрИжня (як Крайній, Крайня).

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.

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