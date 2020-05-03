Блог Пономарева: чи правильно ми називаємо супергероя Халка?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читач Юрій хоче знати: Галк чи Халк? Автор книги "Пожежник"Гілл чи Хілл?

Правильно Галк, автор згаданої книжки Джо Гілл.

Діонисій Виноградов запитує, як буде слово урок у місцевому відмінку - на уроку чи на уроці?

Теоретично можливі обидва варіянти, але в практиці узвичаєно на уроці.

Тетяна Чіхрай хоче знати, який прикметник - до чи для - потрібно використовувати з назвою приправи?

Частіше до: приправа (присмака) до січеників.

Читач Юрій просить уточнити таке: два боксери б'ються з третім (певна річ, не одночасно). Супротивник у них обопільний чи спільний? Те саме цікавить і про ворога двох окремих людей, партій, країн.

Тут більше пасує спільний, бо обопільний - це взаємний, двосторонній, а спільний - належний багатьом або кільком.

Марія Бажина хоче знайти правильні варіянти: вітрівка чи вітровка.

Вітрівка.

Виніс керма чи винос керма?

Винос керма.

Як пишеться слово кардіо(-)тренування - разом, через дефіс чи окремо?

Разом - кардіотренування.

Читач Рослав цікавиться, чи правильно використовувати гладенька, гладка у значенні поверхні. Чи є вдаліший синонім, який не нагадував би слова товстий, товстенька.

Ці слова розрізняються наголосом: гла́дкий - рівний, без загинів, без западин; гладки́й - повний, вгодований, товстий. У пестливому варіянті наголос однаковий. Тут розрізняємо в контексті.

Порівняймо: "Стіни гладенькі, білі, у кутку стіл, у другому кутку ліжко" (Панас Мирний); "Гладенька, низенька, вона й по плече не сягала синові" (Анатолій Дімаров).

Читачка Наталія хоче знати, як правильно підписуватися в діловому листуванні: Іванов Микола Іванович чи Микола Іванов?

Микола Іванов.

Курсант Станіслав Рахміль пише: у дипломатичному листуванні вживають слово високоповажність (Ваша Високоповажносте). Проте немає жодних документів, що підтверджували б це слововживання.

Така словосполука вже усталена і навряд чи варто її міняти.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.

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