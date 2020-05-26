Блог Пономарева: панкейки чи оладки?

Копирайт изображения Unsplash

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Запитання від редакції. Нещодавно ми опублікували рецепт, перекладений з англійської мови, де вжили слово панкейк на позначення пухких високих млинчиків. Дехто розкритикував це, зазначивши, що краще було б ужити українську назву оладки. Инші підтримали, бо панкейки печуть за дещо відмінним рецептом, ніж традиційні українські оладки. А якому варіянтові віддали б перевагу Ви?

Можна залишити панкейки, але додати: різновид оладок.

Чи є різниця між словами число і кількість? Наприклад, як краще сказати: число інфікованих, чи кількість інфікованих?

Іменники число і кількість у багатьох випадках збігаються значенням. Але число семантично ширше: поняття, за допомогою якого проводять лічбу; цифра, номер; примірник газети, часопису; день місяця; граматична категорія (однина, множина) тощо.

Кількість - величина, обсяг, маса, протилежне до якість. Щодо поставленого запитання, то ліпше казати кількість інфікованих.

Викладач Черкаського національного університету Ігор просить пояснити відмінність між словами посилання й покликання.

Ці слова збігаються в такому значенні: наведення чогось як доказу, тобто є синонімами, але в сучасній мові частіше вживане посилання. Ця порада стосується і посилань в інтернеті.

Читач Юрій хоче знати, як скорочувати назви настільних ігор: настілки чи настолки?

У скороченому вигляді обидва слова є жаргонізмами, тож краще казати казати настільні ігри. Але якщо комусь кортить скорочувати - треба віддати перевагу варіянту настілки.

Маргарита Бажина запитує, чи правильно вживати вислів летучий диск замість літаючий диск.

Замість літаючий ліпше використовувати летючий або летучий.

Оксана Пуняк цікавиться, як правильно абрикос чи абрикоса?

Основна назва дерева та його плоду в українській мові - абрикоса. Абрикос - рідковживаний варіянт.

Володимир Грисюк запитує, як правильно: п'ять людей померли чи померло?

П'ять людей померли або п'ятеро людей померло.

Читач Петро запитує, чи є в українській мові слово журчати?

Є дзюрчати, дзюркотіти, бриніти. Журчати - рідковживане.

----

Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!