Блог Пономарева: як українською "вспыльчивый"

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Наталю Міштурак цікавить переклад низки російських слів. Подаю їх нижче:

Вспыльчивый - запальний.

Красное словечко - красне слівце.

Читачка Олександра цікавиться, як українською мовою перекласти російське слово отужинать.

Повечеряти.

Ольга Колесник запитує, яка правильніша назва дерева: ясен чи ясень? "Робили тести онлайн з сином-першокласником, а там ясень. Здивувалася", - пише читачка.

В українській мові є і ясен, і ясень, але всі словники рекомендують віддавати перевагу варіянтові ясен.

І ще: чи є в українській мові слово лиса, тобто лисиця? Читачка зустріла його в тих самих тестах.

Слова лиса в українській мові немає. Є лис, лисиця, лисеня та їхні пестливі форми.

Віталій Соколовський хоче знати, як правильно називати московський стадіон Лужники?

Лужники.

Як українською мовою відтворювати польські прізвища на -owski: Lewandowski, Blaszczykowski - Левандовскі, Блащиковскі чи Левандовський, Блащиковський?

Оскільки польські, чеські, білоруські прізвища чоловіків не мають кінцевого j лише в називному відмінку, а далі поляки (чехи, білоруси) кажуть, наприклад, Lewandowskiego, Lewandowskiemu й т. д., то українською мовою маємо писати й вимовляти Левандовський, Блащиковський тощо.

Роман Полійчук має кілька запитань.

Як правильно: "До поліціянтів підійшло чи підійшли двоє санітарів?"

Краще підійшли двоє санітарів (хоч можна й підійшло - рідше).

Напівполяк чи напів поляк?

Окремо від слів пишемо тільки пів (пів відра, пів години,пів огірка, пів яблука), а напів – разом. Тож напівполяк.

Радів із коротеньких телефонних розмов зі своїм катом? Чи краще радів розмовами?

Правильніший варіянт радів з (від) коротеньких телефонних розмов зі своїм катом або тішився розмовами.

Читач Глазунов цікавиться, як правильно вживати: розбавлена кислота чи розведена кислота?

Розведена кислота.

Речовина розпадається чи розкладається?

Розпадається.

Радіоактивний розпад чи розклад атома?

Радіоактивний розпад.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.

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