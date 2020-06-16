Блог Пономарева: як українською "вспыльчивый"
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Наталю Міштурак цікавить переклад низки російських слів. Подаю їх нижче:
Вспыльчивый - запальний.
Красное словечко - красне слівце.
Читачка Олександра цікавиться, як українською мовою перекласти російське слово отужинать.
Повечеряти.
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Ольга Колесник запитує, яка правильніша назва дерева: ясен чи ясень? "Робили тести онлайн з сином-першокласником, а там ясень. Здивувалася", - пише читачка.
В українській мові є і ясен, і ясень, але всі словники рекомендують віддавати перевагу варіянтові ясен.
І ще: чи є в українській мові слово лиса, тобто лисиця? Читачка зустріла його в тих самих тестах.
Слова лиса в українській мові немає. Є лис, лисиця, лисеня та їхні пестливі форми.
Віталій Соколовський хоче знати, як правильно називати московський стадіон Лужники?
Лужники.
Як українською мовою відтворювати польські прізвища на -owski: Lewandowski, Blaszczykowski - Левандовскі, Блащиковскі чи Левандовський, Блащиковський?
Оскільки польські, чеські, білоруські прізвища чоловіків не мають кінцевого j лише в називному відмінку, а далі поляки (чехи, білоруси) кажуть, наприклад, Lewandowskiego, Lewandowskiemu й т. д., то українською мовою маємо писати й вимовляти Левандовський, Блащиковський тощо.
Роман Полійчук має кілька запитань.
Як правильно: "До поліціянтів підійшло чи підійшли двоє санітарів?"
Краще підійшли двоє санітарів (хоч можна й підійшло - рідше).
Напівполяк чи напів поляк?
Окремо від слів пишемо тільки пів (пів відра, пів години,пів огірка, пів яблука), а напів – разом. Тож напівполяк.
Радів із коротеньких телефонних розмов зі своїм катом? Чи краще радів розмовами?
Правильніший варіянт радів з (від) коротеньких телефонних розмов зі своїм катом або тішився розмовами.
Читач Глазунов цікавиться, як правильно вживати: розбавлена кислота чи розведена кислота?
Розведена кислота.
Речовина розпадається чи розкладається?
Розпадається.
Радіоактивний розпад чи розклад атома?
Радіоактивний розпад.
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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk! Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.
Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.
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