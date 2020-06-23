Блог Пономарева: обшук чи трус?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Роман Полійчук має кілька запитань.

Як правильно - на обличчі немає зморшок чи зморщок?

У родовому відмінку множини це слово має форму зморщок.

Більшість дівчат убачали в нім чи більшість дівчат убачало?

Більшість дівчат убачали.

Пройшло приблизно 45 хвилин чи пройшли 45 хвилин?

Пройшло (ліпше минуло) 45 хвилин.

Володимир Бацунов наводить свої роздуми щодо використання деяких слів у сучасному мовленні.

Наприклад, слово льотчик і фенімітив льотчиця - це запозичення з російської мови, вважає читач. Колись було українське слово літун (згадаймо чудову новелу Валер'яна Підмогильного "Військовий літун") і фенімітив літунка. Вважаю, пише читач, що це слово потрібно повернути до активного вжитку.

Я не проти.

Щодо слова обшук. Воно скрізь - у ЗМІ, в юридичному середовищі, в розмовній мові. Але ж є трус, трусити, витрусити, тобто знайти під час трусу. Класичні словники саме так подають.

Слова обшук і трус - синоніми, утворені від українських дієслів обшукувати та трусити, тому їх можна використовувати обидва без жодних застережень.

У пункті 1 параграфа 144 нового правопису сказано, що "за традицією білоруські та російські імена не транслітеруємо, а передаємо українськими відповідниками: Артем, Микола, Катерина, Світлана: винятки тут становлять тільки узвичаєні імена деяких білоруських письменників та діячів культури - Алесь Адамович, Пятрусь Бровка, Ригор Бородулін та ин.

Цієї усталеної традиції не варто міняти, тому тут потрібно погодитися з рекомендаціями Українського правопису.

Оксану Прокулевич цікавить низка питань. За її словами, наведені нижче приклади вживані в різних наукових джерелах по-різному.

Інтерпретаційний чи інтерпретативний?

Інтерпретаційний - це роз'яснювальний, тлумачний; інтерпретативний - той, який можна тлумачити (пор. конструкційний - стосовний до конструкції, конструктивний - творчий, той, що може бути основою якихось рішень).

Триголосний, чотириголосний чи трьохголосний, чотирьохголосний?

Три - чотириголосний (голосий).

Звуковедення чи звуковедіння?

Звуковедення.

Який правопис назв акорду, наприклад: квартсекстакорд чи кварт-секст-акорд, секундакорд чи секунд-акорд?

Квартсекстакорд, секундакорд.

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Надсилайте запитання професору на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk. Відповідь має з'явитися упродовж одного-двох місяців. Перепрошуємо за затримку - запитань дуже багато.

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший чи варіянт - це не помилки.

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