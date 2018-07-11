Блог психолога: чому він не одружується?

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Ви зустрічаєтеся вже досить довго, але ваш партнер не поспішає робити серйозних кроків. Коли ви починаєте розмову про спільне майбутнє, говорить: ще не готовий, а то й зовсім зникає.

Що у стосунках має наштовхнути вас на думку, що, можливо, їх час припинити, якщо не хочете роками бути "запасним варіантом"?

Комплекс хорошої дівчинки

1. Ваші взаємини більше нагадують дружні, ніж романтичні. Причому тон у них як правило задаєте ви. Ви пропонуєте кудись піти, щось разом зробити. Іноді вам здається, якщо б ви раптом припинили проявляти ініціативу, сиділи б удома і навіть не розмовляли один з одним. Адже так виходить, що коли ви разом, говорити починаєте також ви. Вам важко тримати паузу. Ви боїтеся, що він подумає, ніби ви на нього ображаєтеся.

Про автора Олена Савинова, психолог Закінчила КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Психологія". Працювала психологом у Київській міській клінічній психоневрологічній лікарні №1 у відділенні кризових станів. Спеціалізується на психології міжособистісних стосунків, кризових станах.

Звісно, ви намагаєтеся про це не думати. Тим більше, що коли десь буваєте разом - нехай і за вашим задумом, все зазвичай виходить весело і цікаво. Ваш хлопець задоволений і вдячний. Тож навіщо перейматися такими, на вашу думку, дрібницями, як хто перший щось запропонував чи подзвонив?

2. Він майже ніколи не говорить, що кохає вас. Виправдовується, мовляв, це слово так себе дискредитувало, що не хоче зайвий раз його згадувати. Або що він надто серйозно ставиться до такого зізнання, щоб розкидатися ним наліво і направо. Або що одного разу вже казав це. Йому добре з вами - адже ви мила, симпатична, доброзичлива. Ще й, напевно, завжди готова прийти на допомогу. От він і з радістю приймає її.

Футбол по п'ятницях

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3. Відтоді, як ви зустрічаєтеся, ваш хлопець майже не поміняв ані власних звичок, ані ритму життя. Друзі, футбол по п'ятницях, серфування в інтернеті годинами - це для нього святе. На відміну, до речі, від вас. Ви покинули мовні курси, походи до басейну, щоб вивільнити час для побачень тоді, коли йому це зручно. Почали відпускати волосся, бо йому так більше подобається. А він навіть не зголив бороду, хоч ви сказали, що ця мода вам не до вподоби. Але ви це списали на твердість його характеру.

4. Він не поспішає знайомити вас із своїми родичами і навіть друзями. Та й сам уникає вашого кола. Відмовка: навіщо нам ще хтось, хіба погано удвох?

5. Він зовсім не ревнує, коли розповідаєте, що якийсь чоловік зробив вам комплімент чи попросив номер телефону. Коли запитуєте, чи піти вам на зустріч із колишнім однокурсником, радить неодмінно йти, адже це може бути цікаво. Сам же згадує у дрібницях про колишню дівчину, порівнює її з вами, зовсім не переймаючись, що робить тим самим вам боляче.

Ви ж ковтаєте образу, але мовчите, щоб не подумав, що знов наступив на ті самі граблі. Колишня ж бо, за його словами, влаштовувала істерики.

Ввічливість проти щирості і гроші як маркер

6. У вас немає відчуття, що партнер "втратив голову", він завжди врівноважений, певний себе, ввічливий і... холодний. Начебто нічого поганого, а в душі - пустка. Ви намагаєтесь закинути йому надмірну холодність - називає вас невротичною особою, котрій завжди усього мало. Ви думаєте, що це ви відчуваєте "неправильно".

Та все навпаки. Ввічливість для того й вигадали, щоб приховати справжні почуття. Або їхню відсутність.

7. Ваш хлопець не витрачає на вас гроші. Вам це неприємно. Але ви не дорікаєте йому, що не купує подарунки чи якісь речі у ваш спільний дім. Ви знов боїтеся - цього разу здатися меркантильною. У цих стосунках ви більше боїтеся втратити, ніж любите.

Коли ж набираєтеся сміливості і пропонуєте щось разом купити, говорить, що звик економити. Насправді ж він просто не бачить спільного з вами майбутнього.

Справедливості заради зазначу, що коли чоловік розкидається грошима, це так само ще не свідчить про серйозність намірів. Можливо у нього їх - як у дурня фантиків, можливо, він хизується перед собою і вами. А може, відкуповується, щоб приховати байдужість. Та все ж, такі вади шляхетніші за скупість.

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Відпустити кінець линви

8. У ваших стосунках - суцільна невизначеність. Ви не можете впевнено сказати не лише про спільне майбутнє. Але навіть і про те, чи не зникне ваш коханий завтра чи післязавтра. Тим більше, що він має таку звичку. Ви давно з ним втратили спокій і звикли тримати в полі зору телефон: чи подзвонить? Але це внутрішнє тремтіння приймаєте за пристрасть.

Якби хтось вам запропонував зараз надійне плече, ви б його відкинули. Спокійні, надійні стосунки здаються вам надто нудними.

Якщо більшість із цих пунктів - про вас, радила б якомога швидше змінити звичний сценарій.

Поміняйте лінію поведінки на прямо протилежну. Нічого не пропонуйте, не плануйте за двох. Не дзвоніть, не пишіть. Облиште говорити винятково те, що подобається партнерові і поводитися так, як він любить. Згадайте, що любите ви, зустрічайтеся з цікавими вам людьми. Поїдьте кудись на вихідні, не попередивши свого друга.

Скажіть йому, що з того, що він каже і робить, вам неприємно, і попрохайте не робити цього більше.

Запитайте прямо, чи планує він одружуватися (жити разом, мати дітей) з вами. Якщо ні, сміливо закінчуйте "зручні" для когось, але некомфортні для вас стосунки. Ви ж не хочете вічно бути для когось жилеткою чи запасним аеродромом.

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