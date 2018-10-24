Блог психолога: як полюбити себе - раз і назавжди
"Полюби себе!" Ця поширена порада як чарівна пігулка від усіх негараздів для багатьох залишається абстрактною категорією.
Вона дратує, адже сприймається як чергове "тримайся" чи "бережи себе". І виглядає знущанням з людини, котрій і без того нелегко.
Купа проблем - бо не розв'язана одна
- Я звернулася до психолога, бо на мене навалилася купа проблем, - розповідає симпатична, але втомлена жінка. - Треба було вирішити, як далі жити з чоловіком, чи пробачити йому зраду. Із сином так само проблема - зовсім неслухняний став, уроки робити не змусиш. Та ще й із мамою посварилася. А психолог порадив зайнятися собою. Мовляв, полюбіть себе - і все налагодиться. Ага, от зараз я все кину і почну любити себе. Добре, що грошей не взяв.
І хоч та жінка весь час запитувала, чому їй так не пощастило, мовляв, вона ж усе робила правильно, була гарною дружиною і матір'ю, її ситуація є доволі типовою. Для тих, хто звик нехтувати власними інтересами, живучи потребами інших людей.
Коли так говориш нашим самовідданим мамам, бабусям, безвідмовним співробітникам, вони щиро не розуміють, де схибили. Хотіли ж як краще. От питання лише - краще кому і для кого. Як виявляється - точно не для них.
Не хочу і не буду
У багатьох, особливо у людей із жертовними нахилами, невпевнених у собі, поняття любові до себе асоціюється з егоїзмом і не збігається з їхнім світосприйняттям. Одразу зазначу, що любити себе і бути егоїстом чи нарцисом - різні речі.
В основі егоїзму - надмірна тривожність і страх несприйняття іншими. Адже в глибині душі така людина впевнена, що любити її немає за що. Але вона гостро потребує визнання, тому намагається зовнішніми ефектами підкреслити власну значущість.
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Майже усіх нас вчили бути слухняними (зручними для інших), допомагати - зазвичай проти нашого бажання. І як правило соромили, якщо ми не виконували вимог дорослих лише тому, що просто не схотіли.
Наприклад, стандартна ситуація коли не вивчив уроки, бо ганяв у футбол чи не сиділа із молодшою сестрою, а пішла в кіно, сприймалася батьками як злочин і суворо каралася. В результаті діти розуміли, що робити те, що хочеш - соромно. Ба більше - навіть хотіти чогось приємного тільки для себе чомусь погано.
Натомість, якщо ти весь час докладаєш зусиль, потерпаєш, щось комусь доводиш - тебе хвалять, отже, люблять. Значить ти хороший. Тобто, щоб любили, треба робити не те, що хочеш, а те, чого від тебе хочуть.
Згадати, чого хочеш
Тепер зрозуміло, куди сягають корінням страхи та комплекси тих, хто звик, що любов - це страждання, що коханої треба добиватися, а за щастя - боротися.
Здавалося б, можна жити й так, і багато хто й живе немов не своє життя, не задумуючись над власними потребами. Але ж притлумлені бажання, незреалізовані інтереси нагадують про себе роздратуванням, неврозами, відчуттям, що не живеш, а марнуєш час.
Саме для цього й необхідно повернутися до себе чи то пак - полюбити себе. Зробити це не так важко як здається. Головний принцип - ухвалюючи будь-яке рішення: від того, що їсти на сніданок, яку сукню вдягнути, до того, де і з ким жити, керуватися винятково власними бажаннями.
Спочатку це може викликати внутрішній опір. Адже ви звикли жити для когось і відучилися чогось хотіти. Навіть більше - вам самим як не дивно так було якоюсь мірою комфортніше - бо дозволяло уникати відповідальності за повсякденні рішення. Вчинили так, бо того хотів чоловік, так було краще для батьків. Отже, ви - лише виконавець чужої волі.
"Я й не знала, що так можна"
Клієнтка, котра скаржилася на життя, поглянувши на нього під іншим кутом, раптом збагнула. Це вона давно не хоче так жити, як раніше, але ухвалювати рішення сама боялася. Тому й "ухопилася" за зраду чоловіка, факт якої, до речі, не був доведений. А до психолога прийшла, щоб він вирішив, що їй робити.
Отже, з чоловіком тимчасово роз'їхалися. Розв'язуючи проблему подружнього життя, жінка відволіклася від надмірної опіки над сином. А він, зрозумівши, що ніхто за нього уроки не робитиме, як це було заведено, почав учитися сам. Відчувши, що мамі не до нього, навіть поприбирав у кімнаті і помив посуд.
"Забувши" про образу, клієнтка просто так зателефонувала мамі, котра до речі саме через те й конфліктувала із дочкою, що на її думку, вона закинула свої амбіції стосовно кар'єри, і присвятила себе родині. Всупереч очікуванням, мама дочку підтримала ще й запропонувала, щоб онук пожив якийсь час у неї.
Сам на вершині?
Часто люди, котрі вирішують "полюбити себе", запитують, а чи не відвернуться від них, таких зациклених на собі, кохані, рідні, друзі. І чи, мовляв, не залишаться вони самі на вершині власної досконалості.
Тривожність з приводу того, що подумають інші, саме й свідчить про те, що людина ще не любить себе. Її все ще хвилює, як сприймуть її рішення, чи не зробить вона комусь боляче, чи не образить. Як і про ще не викорінену звичку заробляти гарне ставлення до себе, платити за нього словами і вчинками.
Скажу чесно - людей на вашій орбіті поменшає. Відійдуть ті, хто звик використовувати вашу невпевненість у собі. Ті, для кого ви були зручним опікуном котів і домашніх квітів, безкоштовним водієм, безвідсотковою довготерміновою кредитною спілкою, жилеткою. Але навіщо вони вам?
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Навчившись дослухатися до себе, ви й самі не будете мати справу з тими, хто вас критикуватиме, ображатиме, аби лише не бути самим. Вам більше не захочеться страждати заради кохання. Чи приносять відносини радість - ось що буде головним критерієм.
Полюбити означає передусім прийняти себе і не шукати постійного підтвердження, чи достатньо ви розумні, красиві, цікаві. Коли вам більше не знадобиться доводити своє право бути собою і прагнути схвалення в очах сторонніх, ви й самі значно звузите коло спілкування. Вам буде цікаво навіть самими із собою. І обиратимете друзів, як і все у житті, тепер ви.
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