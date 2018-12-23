Блог психолога: чому не збуваються новорічні бажання?

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Скажи, про що ти мрієш, і я скажу, хто ти.

"Скоро новий рік!" - думає кожен з нас. Як завжди, будемо знов бажати собі змін на краще. Такий знайомий, крім щастя-здоров'я, набір - добре оплачуваної та цікавої роботи, вивчити мову, здобути другу освіту, навчитися чемно відмовляти, схуднути чи прийняти себе такими, якими є, не нервувати, не перейматися чужими проблемами, з кимось помиритися, від когось відійти...

Тільки от, здається, минулого разу те саме подумки перераховували під бій годинника. Та мало що з того справдилося. І так вже не один рік поспіль.

Хтось виправдовується, мовляв, рік був важкий: ремонт, дитина пішла до першого класу, у чоловіка криза середнього віку. Дехто скептично зазначає, що від себе не втечеш.

"Народна мудрість" опирається змінам, певно, щоб люди навіть не насмілювалися жити не так, як їхні батьки й дідусі. Тут і про яблуко від яблуні пригадується, і що кожному птаху - своя гілка. Особливо ж про теля, котрому навряд чи вдасться вовка з'їсти. Тому безглуздо й хотіти.

Але ж ми хочемо. Навіть більше - якби люди не зазіхали на нездійсненне, не мали б ми усіх тих див прогресу, які вже давно стали буденністю.

Від минулого не втечеш, йому можна подякувати

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Психологи вважають: те, що одним вдається втілювати мрії у реальність, іноді самим при цьому кардинально змінюючись, а іншим - ні, великою мірою залежить від ставлення до власного минулого.

Всі ми родом із дитинства. А воно, на жаль, не у кожного асоціюється винятково із теплом батьківського дому. А часто - з травматичним досвідом неприйняття, приниження, відвертого буллінгу, самотності, безнадії.

Добре, якщо батьки розуміли й підтримували. Але так буває не з усіма. Ви можливо не здогадуєтеся, як багато серед нас тридцяти-сорокарічних людей, котрі й досі почуваються дванадцятирічними, яких ображали у школі, насміхалися з них, а вони нічого не могли вдіяти.

Це видно по їхній згорбленій поставі, погляду, який уникає зустрічі, тихому голосу, бажанню бути непомітними. Такі радше дбають про збереження власного комфорту і безпеки, ніж про якісь там досягнення.

Адже, коли чогось прагнеш, робиш щось нове, можеш викликати заздрощі, роздратування, опинитися в центрі уваги. А це для людей з низькою самооцінкою просто нестерпно.

Попри те, що минулого вже немає, а майбутнє ще не настало, мало кому вдається насолоджуватися не таким вже й поганим сьогоденням.

Якщо постежити за власними думками, з'ясуємо, що ми або вкотре мимоволі перебираємо болісні переживання, або непокоїмося, чи все в нас вийде, як запланували. І що робитимемо, якщо хтось захворіє, не буде грошей, кудись або чогось не встигнемо.

Навіть дивно, як ми зі своїми страхами і вічним невдоволенням собою дожили якось до нашого віку, і нічого такого з нами не сталося.

Але навіть цей залізобетонний аргумент мало кого переконує припинити витягати із шафи підсвідомості власний болісний досвід.

Актори однієї ролі

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Навіщо це робимо? Це наш інстинкт самозбереження посилає сигнали у мозок: пережите нами погане не мусить повторитися. А значить треба його запам'ятати і вберегтися від подібного.

Але насправді така залежність від минулого, постійне його тримання в голові не рятує, а поглиблює переконання в тому, що ми, наприклад, невдахи. Бо збанкрутувала заснована нами фірма. Або боягузи, бо колись не наважилися стрибнути з висоти у річку, і всі з нас сміялися. Або негарні, нерозумні, бо у ніжному віці хтось нам про це сказав. Тим більше, якщо це були наші батьки.

Одна дуже гарна навіть у свої немолоді роки жінка, котра, щоправда, так і не вийшла заміж, розповідала, що коли вона щойно приїхала до великого міста зі свого села, на першому ж студентському вечорі почула, як столичний хлопець сказав за її спиною: а ця нічого так, тільки виглядає немов із сільського клубу.

З того часу в неї було багато залицяльників. Але щойно стосунки ставали серйознішими, вона "зникала" без попередження. Мовляв, у коханого спаде з очей полуда, він побачить тавро "із села", покине її, і знов буде боляче.

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Таких історій безліч. Здавалося б, як необережне слово може вирішити долю! Але на долю вплинуло не слово, а те, що наша героїня, згадуючи знов і знов неприємну ситуацію, "грала" роль скривдженої гордині, аж поки не ототожнила себе із нею повністю.

Ще й отримувала певну моральну компенсацію через помсту ні в чому не повинним чоловікам. Із захватом розповідала, як вони потім за нею бігали, благали пояснити, в чому їхня провина. Але вона була непохитною.

Сам собі режисер

Існує стереотип, мовби ми - це наш колишній досвід, а наше майбутнє походить із минулого. Аякже - що посієш, те й пожнеш. Насправді, це особливість людського сприйняття - все пов'язати між собою, пояснити. Так легше знайти, а радше - вигадати сенс свого буття.

Отже, наше уявлення про себе будується на колишньому, часто негативному досвіді. Воно, теж далеке від ідеалу, заважає повірити у власні сили, а значить щось насправді змінити у своєму житті.

Щоб не залежати від минулого самим і не узалежнювати від нього власне майбутнє, пропоную під ялинкою одного разу детально пригадати свій травматичний досвід. Проаналізувати, чи було у вашому характері чи поведінці щось таке, що могло його спричинити. Якщо так, то чи позбулися ви вже тих рис у собі. Якщо ні, нехай саме це й буде вашим завданням на наступний рік.

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Якщо ж вас, наприклад, принижували, а ви не могли опиратися, бо були маленькими, згадайте, що вам вже тридцять п'ять, а не дванадцять, і ви цілком зможете захиститися.

Ті, кого вважали некрасивими або нерозумними, можуть "зробити себе" самі - ми бачимо безліч прикладів. Бідним ніхто не заважає заробити багато грошей.

Отже, та частина вашої особистості, котра боїться повторення травматичного досвіду, може заспокоїтися. А ви не будете вже асоціювати себе із приниженим, ображеним, невдахою. Згадуватиме щось погане просто як факт, без емоцій, оцінок і ототожнень.

Це дозволить відчути впевненість у собі, а головне - прибере на вашому шляху до кращого майбутнього перешкоду у вигляді неприємного досвіду у минулому. Тоді й почнуть збуватися мрії.

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