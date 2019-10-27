"Не хочу помирати, але не в силах жити далі". Що таке сучасна депресія
Депресія - одне з найнезрозуміліших і найрозмитіших понять сучасної цивілізації. З одного боку, люди кажуть, що страждають на депресію, коли в них поганий настрій або коли вони не бачать виходу з якоїсь життєвої ситуації. З іншого - ми, лікарі, побоюємось цього терміну, оскільки для нас депресія - це руйнівне захворювання.
Депресія - це не спосіб описати свій сьогоднішній настрій, це хвороба. Сум - це нормально, депресія - це небезпечно.
Депресія поширена в усьому світі: на неї страждає понад 300 мільйонів людей. І ці дані стосуються лише цивілізованих країн, де правильно працює діагностика хвороб і ведеться реальна статистика захворювань.
Найточніше боротьбу з депресією мені описав мій же пацієнт: "Я не хочу помирати, але я не в силах жити далі".
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Епідемія світового масштабу
Чимало фахівців вже розцінюють депресію як епідемію світового масштабу. Якщо аналізувати чотири останні покоління людства, то з кожним наступним кількість тих, хто страждає на депресію, зростає на 25%.
Депресія розвивається внаслідок взаємодії соціальних, психологічних і біологічних факторів. Ці фактори змінюються і доповнюються разом із розвитком людини і середовища, в якому вона існує. До того ж, сьогодні на все це накладаються ще й екологічні, технологічні та інформаційні фактори.
Дослідники в галузях антропології та кроскультурної психіатрії висунули теорію про те, що людство просто не встигло еволюційно розвинутися слідом за технологічними змінами, і, як наслідок, наш організм постійно перебуває у стані стресу. І депресія є відповіддю нашого "старого" мозку на "нове" життя.
В одному з унікальних випадків у моїй практиці пацієнт звернувся до мене з проханням: "Поверніть мені мою депресію". Я дуже пишалася тим, що змогла його вилікувати: у своїй депресії він ховався і відпочивав від світу.
Гостра реакція психіки на стрес є токсичною для організму. Гормональний фон приходить у стан дисбалансу, що збільшує кількість захворювань, які раніше зустрічалися набагато рідше.
Цивілізація породила нові та модифікувала старі захворювання. Діабет, атеросклероз, астма, алергії, ожиріння, онкологія останніми роками стали діагностувати частіше. А депресія - супроводжуватися тривожними розладами.
Ми не пристосовані до силових тренувань у закритих приміщеннях, фастфуду, поганого сну, соціальної ізоляції. Останні дослідження також наочно демонструють, що заміна реального спілкування на спілкування у соцмережах і безперервний доступ до інформації значно підвищує ризик виникнення депресії.
Мені не хотілося б писати депресивну статтю про депресію. За вікном - час прогресу і наукових відкриттів, коли не потрібно трепанувати череп, щоб зрозуміти, що в людини у голові. Депресію вже можна розгледіти на сучасних цифрових знімках. Вони порівнюють кровотік, споживання кисню і метаболізм глюкози в нормальному стані мозку і під час депресії.
З депресією можна впоратись. Для цього потрібно знати основні симптоми і розуміти, коли і до кого варто звернутися по допомогу.
У традиційній медицині терміном "депресія" називають хворобливий стан зниженого фонового настрою, який проявляється типовими симптомами емоційного характеру. На жаль, у сучасному житті все складніше.
Депресія - найбільш людська хвороба з усіх, відомих науці. Її симптоми еволюціонували разом зі зміною життя людини.
Емоційно-когнитивні симптоми
- Негативний образ себе і навколишнього світу
- Негативне бачення майбутнього
- Автоматичні негативні думки
- Зниження настрою, плаксивість
- Відчуття провини перед іншими
- Підвищена тривожність
- Знижена концентрація уваги
- Втрата інтересу до життя, улюблених занять, близьких
- Соціальна ізоляція
Фізіологічні симптоми
- Порушення сну, безсоння або підвищена сонливість
- Відчуття втоми
- Різкі коливання ваги
- Зниження або зростання апетиту
- Порушення сексуальної функції
- Проблеми з кишківником
Тілесні симптоми
- Біль у м'язах
- Головний біль
- Напруженість у м'язах, судоми
- Відчуття важкості у грудях, проблеми з серцем і судинами
- Біль у попереку
Залежно від кількості симптомів і тривалості таких епізодів депресивний розлад можна кваліфікувати як легкий, середній і важкий.
Коли симптоми є одиничними, проявляються рідко і упродовж нетривалого періоду часу, то з цим ще можна боротися шляхом зміни способу життя і соціального середовища.
Заняття спортом, свіже повітря, збільшення в раціоні омега-3 жирних кислот, профілактика запалень, сонце і здоровий сон успішно запобігають подальшому розвитку депресії.
Також позитивний вплив забезпечують позитивні соціальні зв'язки, групи підтримки, розмови з другом-психоаналітиком, медитація, творча діяльність, благодійність.
Слова "Візьми себе в руки", кошенята в інтернеті, статуси з цитатами Пауло Коельо та вірші Пушкіна про осінь на цьому - легкому - етапі вже не працюють.
Якщо ж у вас проявляється хоча б по одному або більше симптомів з кожної групи, і вони тривають понад два тижні, то час звертатися до лікарів.
Так, так. Йти до психіатра, щоб через сором'язливість і упередження не довести депресію до клінічної і хронічної форми.
Звісно, можна звернутися до аналітика або "коуча" чого-небудь. Але тоді з тим самим успіхом можна звертатися за лікуванням діабету до директора цукрового заводу, або йти в церкву, щоб знизити рівень холестерину.
Народні методи алкогольної терапії - навіть, коли йдеться про легку і середню депресію - теж не працюють. За своїми хімічними характеристиками алкоголь є антидепресантом. Але його споживання дає лише короткостроковий результат (кілька годин), має величезну кількість побічних ефектів і викликає звикання.
Ефективність канабісу при депресії поки що науково не підтверджена і не доведена на практиці, хоча такі дослідження проводяться.
Дуже важливо не доводити справи до важкої форми депресії, коли людину вже пізно аналізувати і лікувати - її вже потрібно рятувати. У нашій країні люди часто звертаються по допомогу вже на тій стадії розвитку хвороби, коли первинні методи лікування вже не спрацюють.
Головна проблема з депресією полягає в тому, що це унікальна хвороба. Хворіють одночасно і душа, і тіло. Навіть серед фахівців мало хто бачить повну картину захворювання.
Симптоми депресії були розібрані на частини, розподілені між різними спеціалізаціями і лікують їх різні фахівці. Сексуальну дисфункцію - сексопатологи, головний біль - неврологи тощо. Як правило, такий підхід є правильним, але не у випадку з депресією.
Після розбирання симптомів залишається поганий настрій, з яким намагаються боротися психологи і терапевти з аналітичним підходом.
У випадку легкої депресії вони можуть порадити змінити спосіб життя і проводити якісний моніторинг- іноді це може дозволити покращити стан пацієнта. Але коли йдеться про клінічну депресією у середній і важкій формі, такі фахівці вже не допоможуть, оскільки вони рідко мають знання у сфері анатомії, фізіології, біохімії, медицині і не можуть взаємодіяти з лікарями інших спеціальностей. Тому лікування депресії має призначати і супроводжувати психіатр.
Зазвичай терапія пацієнта з депресією - це психотерапія у поєднанні з медикаментозною терапією. Правильний вибір засобів лікування в кожному окремому випадку потребує оцінки чималої кількості особливостей стану пацієнта.
Психосоціальна терапія ефективна і може бути терапією першої лінії у випадку легкої депресії або підтримувальною терапією при більш важких формах депресії. Добре підготовлені психотерапевти, соцпрацівники, психологи можуть принести багато користі.
Виникненню депресії можна запобігти, її можна зупинити і вилікувати. Але з сучасною депресією необхідно боротися сучасними методами, які вже не можуть обмежуватися виписуванням рецептів і психотерапією за шаблонами минулого століття.
У цій боротьбі можна перемогти лише завдяки співпраці між освіченим пацієнтом, професійними лікарем і спеціалістами у сфері психічного здоров'я.
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