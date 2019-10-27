"Не хочу помирати, але не в силах жити далі". Що таке сучасна депресія

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Депресія - одне з найнезрозуміліших і найрозмитіших понять сучасної цивілізації. З одного боку, люди кажуть, що страждають на депресію, коли в них поганий настрій або коли вони не бачать виходу з якоїсь життєвої ситуації. З іншого - ми, лікарі, побоюємось цього терміну, оскільки для нас депресія - це руйнівне захворювання.

Депресія - це не спосіб описати свій сьогоднішній настрій, це хвороба. Сум - це нормально, депресія - це небезпечно.

Депресія поширена в усьому світі: на неї страждає понад 300 мільйонів людей. І ці дані стосуються лише цивілізованих країн, де правильно працює діагностика хвороб і ведеться реальна статистика захворювань.

Найточніше боротьбу з депресією мені описав мій же пацієнт: "Я не хочу помирати, але я не в силах жити далі".

Епідемія світового масштабу

Чимало фахівців вже розцінюють депресію як епідемію світового масштабу. Якщо аналізувати чотири останні покоління людства, то з кожним наступним кількість тих, хто страждає на депресію, зростає на 25%.

Депресія розвивається внаслідок взаємодії соціальних, психологічних і біологічних факторів. Ці фактори змінюються і доповнюються разом із розвитком людини і середовища, в якому вона існує. До того ж, сьогодні на все це накладаються ще й екологічні, технологічні та інформаційні фактори.

Дослідники в галузях антропології та кроскультурної психіатрії висунули теорію про те, що людство просто не встигло еволюційно розвинутися слідом за технологічними змінами, і, як наслідок, наш організм постійно перебуває у стані стресу. І депресія є відповіддю нашого "старого" мозку на "нове" життя.

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В одному з унікальних випадків у моїй практиці пацієнт звернувся до мене з проханням: "Поверніть мені мою депресію". Я дуже пишалася тим, що змогла його вилікувати: у своїй депресії він ховався і відпочивав від світу.

Гостра реакція психіки на стрес є токсичною для організму. Гормональний фон приходить у стан дисбалансу, що збільшує кількість захворювань, які раніше зустрічалися набагато рідше.

Цивілізація породила нові та модифікувала старі захворювання. Діабет, атеросклероз, астма, алергії, ожиріння, онкологія останніми роками стали діагностувати частіше. А депресія - супроводжуватися тривожними розладами.

Ми не пристосовані до силових тренувань у закритих приміщеннях, фастфуду, поганого сну, соціальної ізоляції. Останні дослідження також наочно демонструють, що заміна реального спілкування на спілкування у соцмережах і безперервний доступ до інформації значно підвищує ризик виникнення депресії.

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Мені не хотілося б писати депресивну статтю про депресію. За вікном - час прогресу і наукових відкриттів, коли не потрібно трепанувати череп, щоб зрозуміти, що в людини у голові. Депресію вже можна розгледіти на сучасних цифрових знімках. Вони порівнюють кровотік, споживання кисню і метаболізм глюкози в нормальному стані мозку і під час депресії.

З депресією можна впоратись. Для цього потрібно знати основні симптоми і розуміти, коли і до кого варто звернутися по допомогу.

У традиційній медицині терміном "депресія" називають хворобливий стан зниженого фонового настрою, який проявляється типовими симптомами емоційного характеру. На жаль, у сучасному житті все складніше.

Депресія - найбільш людська хвороба з усіх, відомих науці. Її симптоми еволюціонували разом зі зміною життя людини.

Емоційно-когнитивні симптоми

Негативний образ себе і навколишнього світу

Негативне бачення майбутнього

Автоматичні негативні думки

Зниження настрою, плаксивість

Відчуття провини перед іншими

Підвищена тривожність

Знижена концентрація уваги

Втрата інтересу до життя, улюблених занять, близьких

Соціальна ізоляція

Фізіологічні симптоми

Порушення сну, безсоння або підвищена сонливість

Відчуття втоми

Різкі коливання ваги

Зниження або зростання апетиту

Порушення сексуальної функції

Проблеми з кишківником

Тілесні симптоми

Біль у м'язах

Головний біль

Напруженість у м'язах, судоми

Відчуття важкості у грудях, проблеми з серцем і судинами

Біль у попереку

Залежно від кількості симптомів і тривалості таких епізодів депресивний розлад можна кваліфікувати як легкий, середній і важкий.

Коли симптоми є одиничними, проявляються рідко і упродовж нетривалого періоду часу, то з цим ще можна боротися шляхом зміни способу життя і соціального середовища.

Заняття спортом, свіже повітря, збільшення в раціоні омега-3 жирних кислот, профілактика запалень, сонце і здоровий сон успішно запобігають подальшому розвитку депресії.

Також позитивний вплив забезпечують позитивні соціальні зв'язки, групи підтримки, розмови з другом-психоаналітиком, медитація, творча діяльність, благодійність.

Слова "Візьми себе в руки", кошенята в інтернеті, статуси з цитатами Пауло Коельо та вірші Пушкіна про осінь на цьому - легкому - етапі вже не працюють.

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Якщо ж у вас проявляється хоча б по одному або більше симптомів з кожної групи, і вони тривають понад два тижні, то час звертатися до лікарів.

Так, так. Йти до психіатра, щоб через сором'язливість і упередження не довести депресію до клінічної і хронічної форми.

Звісно, можна звернутися до аналітика або "коуча" чого-небудь. Але тоді з тим самим успіхом можна звертатися за лікуванням діабету до директора цукрового заводу, або йти в церкву, щоб знизити рівень холестерину.

Народні методи алкогольної терапії - навіть, коли йдеться про легку і середню депресію - теж не працюють. За своїми хімічними характеристиками алкоголь є антидепресантом. Але його споживання дає лише короткостроковий результат (кілька годин), має величезну кількість побічних ефектів і викликає звикання.

Ефективність канабісу при депресії поки що науково не підтверджена і не доведена на практиці, хоча такі дослідження проводяться.

Дуже важливо не доводити справи до важкої форми депресії, коли людину вже пізно аналізувати і лікувати - її вже потрібно рятувати. У нашій країні люди часто звертаються по допомогу вже на тій стадії розвитку хвороби, коли первинні методи лікування вже не спрацюють.

Головна проблема з депресією полягає в тому, що це унікальна хвороба. Хворіють одночасно і душа, і тіло. Навіть серед фахівців мало хто бачить повну картину захворювання.

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Симптоми депресії були розібрані на частини, розподілені між різними спеціалізаціями і лікують їх різні фахівці. Сексуальну дисфункцію - сексопатологи, головний біль - неврологи тощо. Як правило, такий підхід є правильним, але не у випадку з депресією.

Після розбирання симптомів залишається поганий настрій, з яким намагаються боротися психологи і терапевти з аналітичним підходом.

У випадку легкої депресії вони можуть порадити змінити спосіб життя і проводити якісний моніторинг- іноді це може дозволити покращити стан пацієнта. Але коли йдеться про клінічну депресією у середній і важкій формі, такі фахівці вже не допоможуть, оскільки вони рідко мають знання у сфері анатомії, фізіології, біохімії, медицині і не можуть взаємодіяти з лікарями інших спеціальностей. Тому лікування депресії має призначати і супроводжувати психіатр.

Зазвичай терапія пацієнта з депресією - це психотерапія у поєднанні з медикаментозною терапією. Правильний вибір засобів лікування в кожному окремому випадку потребує оцінки чималої кількості особливостей стану пацієнта.

Психосоціальна терапія ефективна і може бути терапією першої лінії у випадку легкої депресії або підтримувальною терапією при більш важких формах депресії. Добре підготовлені психотерапевти, соцпрацівники, психологи можуть принести багато користі.

Виникненню депресії можна запобігти, її можна зупинити і вилікувати. Але з сучасною депресією необхідно боротися сучасними методами, які вже не можуть обмежуватися виписуванням рецептів і психотерапією за шаблонами минулого століття.

У цій боротьбі можна перемогти лише завдяки співпраці між освіченим пацієнтом, професійними лікарем і спеціалістами у сфері психічного здоров'я.

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