Секс-вторгнення та зловживання владою: як відрізнити психотерапевта від самозванця

Копирайт изображения Getty Images

Ринок психологічних послуг переповнений пропозиціями. Здається, достатньо послухати блогерів-психологів, зробити медитацію з езотериками, поїхати на Балі — і проблема зникне. Тільки все не так просто.

Психологія стала ближчою, але набула рис синдрому "пораненого цілителя".

Не всі розуміють, чим відрізняється професійна психотерапія, короткострокові психологічні консультації, навчання в цій сфері та звичайна група за інтересами.

Мами в декреті, мандрівниці у пошуках своєї внутрішньої богині, одинокі хлопці-пікапери можуть вас підтримати на якомусь етапі, але ніколи не нададуть психотерапевтичну допомогу.

Отже, як зорієнтуватися, хто перед вами - гуру, самозванець чи дійсно професіонал?

Копирайт изображения Getty Images

По-перше, у психотерапевта має бути диплом психолога та сертифікат, що підтверджує метод, у якому він працює.

Спільноти, що готують таких спеціалістів - а це юнгіанський аналіз, гештальт-терапія, психоаналіз, когнітивно-поведінкова терапія та інші - вимагають проходження не менше 60 годин особистої та групової терапії.

Дипломи "психолога", "соціального працівника", "викладача психології" дають право тільки консультувати або викладати психологічні науки.

По-друге, я впевнена, що для такого спеціаліста психотерапія - це не хобі, а основний вид заробітку. Лише коли ми віддаємося своїй роботі, ми можемо відточувати свої професійні уміння.

Якими мають бути стосунки з терапевтом?

У 90% випадків ми обираємо психолога підсвідомо. Але ці орієнтири допоможуть вам заощадити гроші та час, а також зберегти здорову психіку.

П сихотерапевтичні стосунки. Саме контрактна угода між двома дорослими людьми, що визначає етичні, фінансові та часові аспекти взаємодії, а також відповідальність за їхнє порушення, робить стосунки безпечними та ефективними. Тому терапія не може бути безкоштовною.

Саме контрактна угода між двома дорослими людьми, що визначає етичні, фінансові та часові аспекти взаємодії, а також відповідальність за їхнє порушення, робить стосунки безпечними та ефективними. Тому терапія не може бути безкоштовною. Реальні стосунки — це стосунки двох людей у парі. На професійному рівні ці стосунки асиметричні, на людському - симетричні. Терапевт — це не нейтральний об'єкт, не порожній екран, не супермен, не священник і не чарівник. Він може відчувати тепло, холод, втому, голод, цікавість, нудьгу, розслабленість, роздратування тощо. Саме людські якості терапевта роблять величезний внесок у терапію. Терапевт стає важливим дзеркалом, особливо якщо у клієнта не було "гарного дзеркала" у дитинстві.

— це стосунки двох людей у парі. На професійному рівні ці стосунки асиметричні, на людському - симетричні. Терапевт — це не нейтральний об'єкт, не порожній екран, не супермен, не священник і не чарівник. Він може відчувати тепло, холод, втому, голод, цікавість, нудьгу, розслабленість, роздратування тощо. Саме людські якості терапевта роблять величезний внесок у терапію. Терапевт стає важливим дзеркалом, особливо якщо у клієнта не було "гарного дзеркала" у дитинстві. Терапія має бути спрямована на розвиток . А саме йдеться про "перенесення із сьогодення на майбутнє". Це навчання новим навичкам, активізації ресурсів, перенесення інсайту сесії у повсякденне життя. Терапевт у цих стосунках - не хороший батько і мудра любляча мати, а швидше гід і вчитель у розкритті творчого потенціалу клієнта.

А саме йдеться про "перенесення із сьогодення на майбутнє". Це навчання новим навичкам, активізації ресурсів, перенесення інсайту сесії у повсякденне життя. Терапевт у цих стосунках - не хороший батько і мудра любляча мати, а швидше гід і вчитель у розкритті творчого потенціалу клієнта. Глибинний контакт. У стосунках між клієнтом і психотерапевтом якості кожного з них взаємно підсилюють і збагачують один одного. Обидва присутні у моменті "тут і зараз", обидва у контакті зі своїми внутрішніми вчителями та один з одним. Це контакт за межами ролей. Це глибинний контакт від серця до серця.

У стосунках між клієнтом і психотерапевтом якості кожного з них взаємно підсилюють і збагачують один одного. Обидва присутні у моменті "тут і зараз", обидва у контакті зі своїми внутрішніми вчителями та один з одним. Це контакт за межами ролей. Це глибинний контакт від серця до серця. Стосунки перенесення - контрперенесення. На цих стосунках необхідно зупинитися детальніше, оскільки саме в цій частині відбувається магія зцілення.

Перенесення — це загалом несвідомий процес перенесення емоцій, які колись людина відчувала до однієї людини на іншу. Цей феномен проявляється несподівано і може викликати стан неврозу.

Такі емоційні патерни найчастіше переносяться з батьків, але нерідко джерелом трансферу виступають брати та сестри, бабусі та дідусі, вчителі, лікарі, а також інші важливі для клієнта люди.

Саме тому трансфер є найважливішим інструментом у психотерапії, бо таким чином терапевт одержує доступ до цінних, витіснених переживань, і одночасно з цим — владу над клієнтом.

Копирайт изображения Getty Images

Контрперенесення — це ті почуття, які виникають у психотерапевта у зв'язку з перенесенням на нього клієнтом своїх переживань. Саме правильна інтерпретація контрперенесення допомагає психотерапевту зберігати стосунки в рамках терапії.

Секс, влада та образ батьків

Через контрперенесення часом терапевт може завдати шкоди клієнту:

Сексуальне вторгнення. Заняття сексом з клієнтом або сексуальна надзарядженість терапевтичних стосунків є Едіповою проєкцією. Навіть коли терапевт одягається на сесію занадто сексуально, це порушує ваші кордони.

Заняття сексом з клієнтом або сексуальна надзарядженість терапевтичних стосунків є Едіповою проєкцією. Навіть коли терапевт одягається на сесію занадто сексуально, це порушує ваші кордони. Соціальна влада. Багато терапевтів і тренерів мають і підтримують соціальну владу над клієнтом. Це виявляється у тому, що думка терапевта остаточна і не підлягає сумніву, ви не маєте можливості відстояти свою точку зору.

Багато терапевтів і тренерів мають і підтримують соціальну владу над клієнтом. Це виявляється у тому, що думка терапевта остаточна і не підлягає сумніву, ви не маєте можливості відстояти свою точку зору. Атака характеру. Особливістю психопатичних рис характеру є прихована лють, гнів, запальність і приниження. Якщо терапевт відчуває атаку з боку клієнта, він може відреагувати власною гнівною контратакою і прагненням принизити клієнта.

Особливістю психопатичних рис характеру є прихована лють, гнів, запальність і приниження. Якщо терапевт відчуває атаку з боку клієнта, він може відреагувати власною гнівною контратакою і прагненням принизити клієнта. "Правильний" терапевт. Клієнт на глибокому несвідомому рівні обирає "правильного" терапевта; тобто такого, з яким він зміг би повторити історію своїх стосунків з батьками. Психолог бере на себе роль "доброго батька/матері" для компенсації історії взаємин клієнта. Таким чином він обмежує можливість клієнта досліджувати власний внесок у створення і збереження "хороших та поганих об'єктів" в його щоденному житті. Терапевт повинен залишатися терапевтом, а не заміняти батьків.

Клієнт на глибокому несвідомому рівні обирає "правильного" терапевта; тобто такого, з яким він зміг би повторити історію своїх стосунків з батьками. Психолог бере на себе роль "доброго батька/матері" для компенсації історії взаємин клієнта. Таким чином він обмежує можливість клієнта досліджувати власний внесок у створення і збереження "хороших та поганих об'єктів" в його щоденному житті. Терапевт повинен залишатися терапевтом, а не заміняти батьків. Терапевти-нарциси. Між терапевтами та клієнтами, між тренерами та студентами часто виникають стосунки, що нагадують схему Нарцис-Его. У таких випадках клієнти стають водою, що відбиває Нарциса. Одні потребують інших. Терапевти, схожі на Нарцисів, існують, поки існують схожі на них клієнти.

Вся терапія обертається навколо контртперенесення: йде боротьба між нарцисизмом, пов'язаним з владою терапевта, і одночасним руйнуванням цієї влади.

Наша професія несе небезпеку для власного психічного здоров'я, оскільки психотерапевт працює "собою".

Тому остерігайтесь терапевтів, у яких немає особистого життя, друзів та хобі. Гідний уваги психотерапевт, який піклується про себе тілесно, духовно та інтелектуально.

А як же красивий образ?

Копирайт изображения Getty Images

Будьте обережними з соціальною активністю психологів: часто йдеться про штат працівників - копірайтери, PR-менеджери, сценаристи - які просто роблять рекламу. Я мала негативний досвід співпраці з таким "спеціалістом".

У нього було понад 20 тисяч шанувальників та слава, але у взаємодії з клієнтами в моєму проєкті виявилося, що ця людина просто замовляє переклади текстів англомовних колег і видає ці історії за свої.

Пам'ятайте, психотерапевт не продає ідеальне життя: тіло без зморшок, фінансовий успіх, сім'ю без сварок тощо. Психотерапевт, якщо спростити, продає "зрілість" і "лад з собою", а як ви збираєтесь заробляти гроші і приділяти час родині - це ваш вибір.

Пригніченим психологам - ні

Копирайт изображения Getty Images

Ніколи не обирайте спеціаліста у пригніченому стані. Після першої консультації дайте собі час подумати та перевірити кваліфікацію, почитайте відгуки клієнтів.

Прийдіть на першу чи другу сесію з підготовленим удома переліком питань.

Запитайте про особисте життя, цінності, досвід, запитайте з якими запитами останнім часом цей фахівець працює. Якщо є можливість перевірити, чи користується він супервізією, - перевірте, оскільки вона обов'язкова в нашій професії. Запитайте прямо, якщо для вас щось важливо.

Терапевт має бути у чомусь схожим на вас і в ньому обов'язково має бути те, що вас відрізняє. Якщо ви відчуваєте, що ваші стосунки з терапевтом вже вичерпалися і у вашому житті нічого не змінилося, - обов'язково скажіть про це вашому терапевту.

І я підтримую засновника гештальт-терапії Фріца Перлза, який каже, що трьох років психотерапії достатньо, щоб вирішити глибинні внутрішні конфлікти. Надалі терапія може бути підтримувальною для повноти життя.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!