Як це - жити з біполярним розладом. Блог психолога

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Спершу я її не впізнала. Молода, успішна, енергійна жінка, з якою я працювала кілька місяців, раптом перетворилася на тінь людини, яку я знала до цього. Вогник згас.

З моїм досвідом таке пропустити неможливо. Правильно, що вона до мене звернулася. Той-таки досвід підказував, що скоро настане світанок і полум'я знову запалає. Але радіти не варто, варто вживати заходів.

На щастя, ми вчасно виявили біполярний розлад. Розпочався тривалий процес боротьби з серйозним захворюванням - з ним не впоратися наодинці, і навіть нам удвох. Варто залучити близьких.

Але мама скотилася у роль виховательки й тільки заважала. Тато взяв на себе роль спостерігача. Ті ж, хто не знав її у попередньому, "сонячному стані", вважали, що такій дамі взагалі не потрібна ані допомога, ані розуміння.

Моїй пацієнтці пощастило: вона була не одна. Поряд опинилася людина, яка любила і турбувалася про неї.

Він взяв на себе роль опікуна, помічника, партнера. І при цьому мав залишатися її чоловікам і майбутнім батьком її дітей. Лише він виявився готовим зрозуміти і прийняти те, що з нею відбувається.

Біполярний афективний розлад (БАР), який раніше називали маніакально депресивним психозом - це захворювання, яке викликає різкі перепади настрою, емоційні злети (манія та гіпоманія) та падіння (депресія).

Коли настрій змінюється на манію або гіпоманію (менш екстремальну, ніж манія), може відчуватися ейфорія - людину переповнює енергія.

При фазі депресії у знаки дається сум і безнадійність, втрата інтересу й задоволення від більшості занять. Ці перепади впливають на сон, поведінку і здатність ясно мислити.

Екстремальні перепади можуть ставатися рідко або кілька разів на рік. За БАР наша психіка емоційно й біохімічно може відвідувати обидва полюси - замість того, щоб комфортно пливти вздовж екватора.

Багатьом хочеться поставити такий діагноз під сумнів.

Вони бачать енергійну людину в розквіті сил та ігнорують майбутній захід особистості. А пояснити людині в стані піднесення, що незабаром в неї буде важка депресія, або прогнозувати красивий злет для людини, яка не може встати з ліжка, проблематично.

Особисті стосунки й без того не є однополярними. Вони можуть стати особливо непростими, коли один з партнерів у парі страждає від біполярного розладу.

Якщо пара почала зустрічатися у стабільній фазі, то спершу все може бути чудово. Але коли повертається маніакальний чи депресивний епізод, партнер може захотіти вийти із таких стосунків.

Без чудового партнера моєї пацієнтки ми б не впоралися.

Але мені довелося пояснити йому багато усього. Він був одним із небагатьох, хто прийняв сам і запевнив її у тому, що вона не винувата в тому, що сталося.

Звісно, вони запитували, чи можна запобігти хворобі і чи не відіб'ється вона на їхніх дітях.

На жаль, вірного засобу профілактики біполярного розладу поки що немає. Попри це, лікування на ранніх етапах може дозволити уникнути погіршення.

Коли моя пацієнтка краще зрозуміла свій діагноз і стан, вона стала розпізнавати початок маніакального або депресивного епізоду. Якщо насувалася небезпека, він також навчився її розпізнавати. Якщо поверталася неконтрольована ейфорія або сум, вони готові були реагувати.

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Процедури, що допомагають підтримувати стабільний настрій і рівень енергії, включають натуральні добавки, здорове харчування, фізичні вправи, терапію та прийом медикаментів.

Стан любові та ненависті з біполярним розладом є звичайним явищем. Маніакальні епізоди, що виникають при БАР, характеризуються ненормально підвищеним настроєм, завищеною самооцінкою, грандіозними ідеями, неконтрольованими думками, іноді - галюцинаціями. Моя пацієнтка вважала, що її манія - це її найгірша частина. Що її маніакальне Я - безвідповідальне й ненадійне.

Водночас ця ж сторона особистості дала їй усе, що в неї є. Такою вона досягла успіху, такою її полюбили. Бути такою весь час вона не зможе ніколи.

Вона має повірити, що у стабільному стані коштує багато. Ми з нею довго вчилися не фіксуватися на недоліках її хвороби. Навчилися бути іншій стороні особистості і за хороше теж. Це має допомогти їй зберегти більш збалансований погляд на її стан. На щастя, вона змогла подивитися крізь сутінки й розбити усе можливо. І в цьому заслуга її партнера.

Багатьом людям вдається творчо направити свої емоції і боротьбу з хворобою у правильну течію. Їхніх заходів ніхто не бачить - крім найближчих людей, які відповідальні за їхні світанки.

Навіть страждаючи на біполярний розлад, Ілон Маск запускає ракети в космос, а Кетрін Зета Джонс знімається в успішних фільмах.

А моя пацієнтка живе максимально успішним життям. Я це знаю, тому що також несу за неї відповідальність - час від часу вона приходить до мене на психотерапію.

Що варто знати про біполярні розлади

Є кілька типів біполярних розладів.

Біполярний розлад I. Принаймні один маніакальний епізод, якому могли передувати або який могли супроводжувати гіпоманіакальні або депресивні епізоди. У деяких випадках манія може призвести до відриву від реальності (психоз).

Біполярний розлад II. Хоча б один серйозний депресивний епізод і хоча б один гіпоманіакальний епізод, але жодного маніакального епізоду.

БАР II - це не просто легка форма, це окремий діагноз. У той час, як маніакальні епізоди БАР I можуть бути серйозними й небезпечними, люди з БАР II можуть перебувати в депресії упродовж триваліших періодів часу, що може призвести до значних порушень.

Хоча БАР може виникнути в будь-якому віці, зазвичай його діагностують у підлітковому віці або в ранній молодості (20+). Симптоми можуть варіюватися від людини до людини й можуть змінюватися з часом.

БАР - серйозне психічне захворювання, яке навіть досвідчені фахівці часто плутають з Прикордонним розладом особистості. Це особистісний, а не психічний розлад, дуже схожий на БАР за симптомами. Цю хворобу важко діагностувати - щоб отримати точний діагноз, потрібен час.

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Симптоми, що спостерігаються під час біполярного розладу, можуть бути схожі на симптоми, пов'язані з депресією або ж навіть шизофренією.

Погано підготовані спеціалісти від психології і психоаналізу не бачать БАР впритул (мама, тато і форми особистості тут ні до чого).

Медики не люблять його діагностувати, оскільки це захворювання передбачає тривале й іноді пожиттєве спостереження.

Манія та гіпоманія - це два різні типи епізодів при БАР, але вони мають дуже схожі симптоми. Манія - це більш серйозно, ніж гіпоманія, й викликає більш помітні проблеми на роботі, соціумі, а також у стосунках.

Манія може призвести до відриву від реальності (психозу) й потребувати госпіталізації пацієнта.

Епізоди манії (гіпоманії) супроводжують трьома або більше симптомами:

необґрунтований оптимізм, заведеність

підвищена активність

перебільшене відчуття благополуччя й упевненості в собі (ейфорія)

зниження потреби сну

незвична балакучість

швидкий потік думок

рішучість

погане прийняття рішень - приміром, непотрібні покупки, ризиковані сексуальні стосунки чи необдумані інвестиції

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Важкий депресивний епізод включає симптоми, які достатньо серйозні, щоб викликати помітні труднощі у повсякденній діяльності. Епізод включає п'ять або більше з наступних симптомів:

пригнічений настрій, відчуття суму, порожнечі, безнадійності

плаксивість, роздратованість

помітна втрата інтересу до життя та відсутність задоволення

значна втрата ваги або ж навпаки збільшення ваги, збільшення/зниження апетиту

безсоння або занадто багато сну

тривожність, сповільнена поведінка

втома, втрата енергії, апатія

зниження здатності думати, концентруватися, нерішучість

думки про самогубство

Час появи симптомів може включати змішані або швидкі цикли. Окрім того, біполярні симптоми можуть виникати під час підліткового періоду, вагітності або змінюватися залежно від сезону.

Попри крайні перепади настрою, люди з біполярним розладом часто не усвідомлюють, наскільки сильно їхня емоційна нестабільність порушує їхнє життя та життя їхніх близьких, та не отримують потрібного лікування.

Думки про самогубство і суїцидальна поведінка є поширеними серед людей з БАР. Біполярний розлад не минає сам по собі. За наявності симптомів, до лікаря варто звертатися завжди.

Хоча БАР є пожиттєвим захворюванням, можна контролювати перепади настрою та інші симптоми, слідуючи плану лікування. Захворювання контролюється за допомогою ліків і психологічного консультування (психотерапія). Вилікувати його повністю поки неможливо, але успішно з ним жити, отримуючи належну допомогу та підтримку, - цілком.

Точні причини виникнення біполярного розладу невідомі, але виявлені два важливі фактори - генетичні та біохімічні.

Виявлені також фактори ризику, які можуть бути тригерами для першого епізоду. Це зокрема:

Наявність родича - мами, тата або брата з біполярним розладом

Періоди високого стресу - приміром, смерть близької людини чи інші події, що травмують

Зловживання наркотиками чи алкоголем

Жити з таким захворюванням, звісно, важко - особливо партнеру, близькій людині чи опікуну пацієнта. Хочеться розслабитися, все кинути й просто сподіватися. Але за відсутності лікування БАР може призвести до ускладнень:

Проблеми з наркотиками та алкоголем

Самогубство або спроби самогубства

Галюцинації

Юридичні або фінансові проблеми

Проблеми у стосунках

Погані результати в роботі або навчанні

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