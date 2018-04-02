Блог психолога: почему он столько раз женится?

Копірайт зображення Unsplash / alex

Он не изменник, просто жизнь значительно дольше любви. Это явление, с которым мы сталкиваемся довольно часто. Настолько, что ему даже дали определение - серийная моногамия.

Крепкие, но непродолжительные

Только не пугайтесь слова "серийная". Это не имеет ничего общего с серийным убийцей, например. Хотя бывшие или, как они себя часто называют, брошенные жены так не считают.

У меня есть клиентки, которые десятилетиями не могут простить своему Николаю или Роману, что те бросили их с детьми и ушли к другим. Хотя вроде все было так хорошо. Они даже не ссорились никогда.

Об авторе Елена Савинова, психолог Окончила КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Психология". Работала психологом в Киевской городской клинической психоневрологической больнице №1 в отделении кризисных состояний. Специализируется на психологии межличностных отношений, кризисных состояниях.

Время объяснить, что такое серийная моногамия. И кем считать тех, кто к ней склонен - ​​мерзавцами или слишком порядочными, чтобы всю жизнь обманывать жен.

В последнее время такие прочные, но непродолжительные браки встречаются все чаще, особенно в развитых странах. Вероятно, в ответ на различные свингерские и другие полигамные практики, распространенные в предыдущем столетии.

Люди стремятся к серьезным отношениям с одним и тем же партнером, женятся, рожают детей, не заводят любовников или любовниц. Вроде все идеально.

Но через некоторое время один из супругов (а может и оба) решает, что брак себя исчерпал.

Неинтересно, все уже сказали, пережили и испытали. Нет сексуального влечения. По крайней мере, такие причины я слышала от клиентов.

Поэтому люди честно говорят об этом и расстаются. Потом женятся (или не женятся) вновь. Создав новую семью, так же хотят быть единственными и не ищут приключений на стороне.

Копірайт зображення Getty Images

В серийных браках обычно продолжают поддерживать отношения с предыдущими партнерами.

Между собой общаются старые и новые жены, дети от разных браков, которых может быть несколько при жизни.

Тех же, кто не хочет "дружить" или хотя бы нормально воспринимать бывших-будущих, считают отсталыми, культурно невежественными или психически неуравновешенными.

Идиллия от безысходности

Так было со многими и раньше. Но оставить семью (речь шла прежде всего о муже) считалось невозможным.

Либо из-за того, что она бы физически не выжила без кормильца (в старые времена).

Либо из-за страха, что выгонят из партии за аморальное поведение, и карьера полетит к чертям.

Кого-то "держали стены", то есть просто физически некуда было уйти. Ведь квартиру давали одну на всю жизнь, и не на одно поколение.

Поэтому отец семейства заводил себе любовниц, и все были довольны.

Правда, случались казусы - когда жена выводила непутевого повесу на чистую воду.

Но это было даже весело: кипели страсти, требовались признания, произносились слова раскаяния и заверения - что больше никогда. В конце концов, наступало бурное примирение.

Одна знакомая рассказывала, что ее дедушка, председатель колхоза в советские времена, любил ходить к молодым женщинам, многие из которых после войны остались без мужей.

Он сам был ранен в ногу и ходил с палочкой, подбитой снизу специальным гвоздем - для прочности. А поскольку сельские дороги тогда в большинстве своем не были асфальтированными, его палка оставляла на земле характерные следы.

И вот в один не прекрасный для него день, когда дорога была влажной после дождя, ее тогда еще довольно молодая бабушка со скалкой пошла по тем следам и нашла своего неверного мужа у какой-то местной Солохи.

Конечно, состоялась классическая сцена наставления гулящего мужа на путь семейной жизни. Но никто и не думал разводиться.

"Лучше бы он гулял!"

"Пусть бы себе гулял потихоньку, - едва сдерживает слезы 37-летняя Марина, от которой год назад ушел муж, но она все еще не может пережить это. - А он, видите ли, честным оказался. Сказал, что встретил другую, а меня обманывать не хочет. Мол, очень уважает. Но не любит!"

Потом Марина еще долго вспоминает, как ее бывший уговаривал ее выйти за него замуж и потом признавался в любви, дарил цветы... Но все реже и реже.

Жизнь стала рутиной: работа, совместный ужин, телевизор. Самыми яркими событиями за восемь совместных лет было разве что рождение дочери и две поездки - в Турцию и Египет.

Но женщина воспринимала это нормально - все так живут.

Марина хотела "нормальной", как она говорила, семьи - как у ее родителей, дедушки с бабушкой, которые шестьдесят лет прожили душа в душу.

Но у ее Петра оказались другие взгляды на жизнь. За это она считала его предателем, возмущалась, что он так подло с ней поступил и запрещала видеться с ребенком.

Правда, дочь уже сама ходила к отцу в гости, общалась с братом - сыном папиной новой жены. Эта идиллия очень злила Марину. О том, что муж - не собственность, а у каждого человека своя жизнь, женщина и слушать не хотела.

"Почему я должен вести двойную жизнь? - спрашивает Сергей, которого, наверное, можно считать типичным сторонником серийной моногамии. - Да, я у меня уже третья женв. Потому что отношения с двумя предыдущими просто закончились. Хотя мы общаемся, детей я обеспечиваю, женам оставил квартиры. Не хочу бегать от жены к любовнице. Это вульгарно и непорядочно".

Также мужчина добавил, что вполне осознает, что третья, значительно более молодая жена может уйти от него сама, и он в конечном итоге может остаться один.

"Но я, по крайней мере, проживу жизнь честно и с любимыми, хотя и с разными", - говорит он.

Привычка жениться: откуда она?

Приверженцев спринтерской любви не надо путать с патологическими любителями походов налево. Это две разных жизненных философии.

Любители адюльтера воспринимают его как некую игру, тогда как первые - настроены серьезно. Просто их хватает ненадолго.

Одна из причин - слишком большие ожидания от партнера. Когда у мужчины отпала необходимость приносить в дом мамонта, дрова или воду, а у жены - стирать, шить и даже уже и готовить, партнеры начали ожидать друг от друга каких-то сверхкачеств.

Проще говоря, поняв, что в быту они могут спокойно управиться сами, мужчины и женщины стали более требовательными к отношениям.

Тем более, что отовсюду мы только и слышим, что отношения должны развиваться, личность - также.

Поэтому жена, если она больше не отягощена домашними делами, должна быть всегда красивой, приветливой, много читать, учиться.

А муж все время ее куда-то приглашать, устраивать праздники. И - чуть не забыла - к тому добавляется зажигательный секс.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Страх выйти за пределы зоны комфорта - один из мотивов манипуляций

Иначе совместная жизнь становится неинтересной, следовательно - ненужной.

Кроме того, сейчас все выбирают партнеров себе в основном сами, без участия семьи, как это было раньше. Итак, чувствуя себя хозяином собственного, хотя и неправильного выбора, мужчина или женщина однажды решают его изменить.

Еще одна тенденция - преобладание умственной сферы над эмоциональной и индивидуальной жизни над коллективной.

Если раньше учитывались такие "архаизмы" как "стыдно", "что люди скажут" и "как в глаза смотреть", сейчас эти аргументы мало кого волнуют.

Главное - логично все объяснить, решить финансовые и жилищные вопросы. И чтобы хватило средств обеспечить новую семью.

Это проявление общего кризиса брака и свидетельство того, что выросло внутренне свободное поколение, которое не понимает, зачем врать или ограничивать свою жизнь какими-то условностями.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram