Блог психолога: как не делать трагедии из неудачного селфи?

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Мы всю жизнь только и делаем, что приспосабливаемся к себе новым - часто не самым лучшим. Как воспринимать это без трагедии?

Необъективный объектив

Перед кабинетом фотографа ждать пришлось минут 20. Через приоткрытую дверь было видно, как две молодые девушки, пришедшие сделать обычные фото на паспорт, в который раз прихорашиваются и просят мастера сделать очередной дубль.

Новая попытка также не соответствует ожиданиям. Фотограф злится, под дверью медленно скапливается очередь.

Наконец девушки соглашаются на какой-то вариант, но получив снимки, одна начинает смеяться, вторая - плакать.

Они считали себя лучше того, что выдала безжалостная оптика. Неоправданные ожидания вызвали возмущение, разочарование, почти отчаяние.

"Господи, - вздохнула дама среднего возраста из очереди, - если уже такие молодые себе не нравятся, мне вообще фотографироваться страшно".

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"А я с недавних пор не люблю пересматривать свои фото, - подхватила еще одна, гораздо старшая женщина. - Прямо больной себя чувствую. Трудно сравнивать себя в двадцать-тридцать лет с собой настоящей. Хотя те фото, которые мне тогда казались неудачными, а я на них себе - старой, толстой, некрасивой, теперь вызывают ностальгию. Так что, девушки, цените себя такими, какие есть сейчас".

"Настоящее" лицо

"Если вы такие нерешительные, пропустите меня, я только - щелк - и все, - сказал мужчина. - Потому что мне все равно, что там получится, главное, чтобы пограничники узнали".

На самом деле он тщательно начесывал остатки волос на лысину, вытирал платком лицо, "примерял" перед зеркалом его выражение.

И все равно, по всей видимости, результат ему не понравился. Хотя и принято считать, что мужчинам все равно, как они выглядят. И что с возрастом, в отличие от женщин, они как бы становятся не старше, а "интереснее".

"Вам, женщинам, легче, - оправдывался он. - Подкраситесь - и вас уже не узнать. А нам приходится стареть честно".

"Ну вы как дети, - вмешался в конце концов фотограф. - Это формат такой - чтобы было видно настоящее лицо".

Такое объяснение окончательно расстроило присутствующих. Каждый надеялся, что настоящий он - такой, каким себя представляет. А на фотографиях мы просто "плохо получаемся".

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Сделать себя или остаться собой?

Казалось бы, разве это так важно? Кто-то скажет, что в тот день именно там могли собраться слишком закомплексованные люди.

На самом деле, часто у нас комплиментарное представление о себе. Когда же вдруг выясняем, что не такие, как думали, разрушается целостная картина восприятия мира и себя в нем.

Конечно, мы стараемся делать вид, что все в порядке.

На самом деле, сохранив таким образом "лицо" на людях, вытесняем маленькую драму "неужели я такая (такой)?" в сферу бессознательного.

Пока не интегрируем увиденный образ в сознание. Или не "оправдаем" себя, приведя новые доказательства в виде удачных снимков.

Одна клиентка рассказала, что ее настолько повергло в отчаяние неудачное селфи, что она неделю не выходила из дома.

Женщина все снимала и снимала себя различными гаджетами, переодевалась, делала прически, экспериментировала со светом.

Села на диету, занималась гимнастикой - пока новая фотосессия ее наконец не удовлетворила.

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Другая знакомая выбрала противоположную тактику. Где-то после сорока вовсе прекратила краситься, одевалась лаконично и просто. Объясняла, что не хочет "молодиться", это, мол, вульгарно.

Как ни странно, такая безоружность даже добавила ей шарма. Возможно, мужчины воспринимали ее нежелание себя украшать как вызов. Сейчас ей шестьдесят, замужем второй раз.

Второй муж так же на девять лет моложе, как и первый.

Добавлю лишь, что эта женщина преподает в нескольких вузах, очень образована, знает историю вообще и искусство - в частности. Слушать ее - одно удовольствие. И еще я заметила закономерность: у таких уверенных в себе женщин всегда был надежный, любящий отец. И у нее так же.

То, что видит сердце

Но это - скорее редкое исключение. Большинство все же болезненно воспринимают изменения в себе.

Либо вступают в неравную борьбу со временем, прибегая к услугам косметологов и хирургов.

Либо придумывают себе новые идентификации: я - жена, мать, бабушка. Я - солидный человек, шеф.

Вот только такое восприятие себя содержит зависимость от кого-то - семьи, должности. А значит, не является в чистом виде самоидентификацией. Вместо этого - попыткой спрятаться за новыми статусами и ролями.

Как все же научиться принимать себя самих?

Копірайт зображення Ben Weber/Unsplash Image caption Неужели неоправданные ожидания могут вызвать возмущение, разочарование и даже отчаяние?

Главное правило - ни с кем не сравнивать. Даже с собой же - двадцати-тридцатилетними.

Найти в себе нечто присущее только вам - и культивировать и подчеркивать это.

Не жить прошлым. Одного образа - восторженной девочки с длинными волосами и наивными глазами, как и одной профессии в наше время на всю жизнь не хватит.

Поэтому, не бойтесь меняться соразмерно с вашим возрастом и новым осознанием себя.

Не зацикливайтесь на внешности.

Ведь после определенного возраста она во многом - отражение внутреннего мира.

Интерес к новым знаниям и впечатлениям - вот что стоит в себе поддерживать постоянно. Ведь важны не только черты лица, но прежде всего его выражение.

Не приуменьшайте ваш личный шарм, неповторимый голос, оригинальную пластику.

Это то, чего не "ловит" оптика, а чувствует только человек. Поэтому мы и "не узнаем" себя на фото.

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